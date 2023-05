i Autor: shutterstock

WizzAir masowo anuluje bilety lotnicze! Sprawdź czy polecisz!

Szacuje się, że 18 maja nawet 80 tys. biletów mogli kupić użytkownicy aplikacji Wizz Air na loty w cenach od 70 zł w dwie strony. Linie lotnicze przekonują, że był to błąd cenowy i anulują poprawnie wykonane zakupy. Błąd cenowy nie jest podstawą do anulowania rezerwacji, bo w Ogólnych Warunkach Przewozu Wizz Air nie zabezpieczył się na taką ewentualność. Jeśli za tak kupiony bilet pieniądze zostały zwrócone – mamy prawo złożyć reklamację, by dochodzić swoich praw. Kupujący, których lot miał odbyć się maksymalnie 13 dni od daty anulowania rezerwacji, mogą ubiegać się o odszkodowanie - podpowiadają eksperci DelayFix.