Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla firm i samorządów. Jak złożyć w PGE, Tauron i ENEA? [INSTRUKCJA]

To już ostatni dzień składania wniosków o zamrożenie cen prądu! W 2023 roku tani prąd będą miały tylko te firmy, które złożą oświadczenie, w którym zadeklarują, że przysługuje im maksymalna stawka za prąd wysokości 785 zł/MWh. Oświadczenie należy złożyć do dostawców prądu, tj. PGE, TAURON i ENEA. Tłumaczymy, które firmy mogą złożyć wniosek oraz jak należy go złożyć.