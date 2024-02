Wódka poniżej 10 zł w dyskontach. UOKiK podjął decyzję

Kurs złotego pójdzie na rekord? Ekspert o tym co czeka polską walutę

Tania wódka w dyskontach

W ostatnim czasie w największych dyskontach można było kupić pół litra wódki za 9,99 zł, czyli poniżej akcyzy. za pół litra czystej wódki 38 proc. kwota podatku akcyzowego wynosi 14,46 zł. Biedronka oferował wódkę Parkową, a Lidl Polną - obie zawierające 38 proc. alkoholu. W sieci pojawiły się zdjęcia, że Biedronka poszła o krok dalej i obniżyła cenę do 8,99 zł! Do wojny cenowej przyłączył się też Kaufland, gdzie pół litra wódki "Żubr" kupimy też za 9,99 zł. W odpowiedzi na pytanie o tanią wódkę, skierowanej do naszej redakcji Lidl podał , że - "Cena wódki jest podyktowana warunkami rynkowymi i obowiązuje wyłącznie krótkoterminowo"

Kontrola UOKiK w dyskontach

Sprawą zainteresował się UOKiK, gdyż walka cenowa sieci handlowych coraz częściej jest na granicy przepisów chroniących konsumentów. UOKiK poinformował IAR, że od kilku dni analizuje informacje dotyczące sprzedaży alkoholu. Ze wstępnej analizy Urzędu wynika, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, promocja alkoholu w przyjętej przez te sieci formie może stanowić zakazaną przez prawo promocję napojów alkoholowych. UOKiK przypomina, że każdy, kto posiada informację o możliwości popełnienia przestępstwa, może złożyć zawiadomienie do organów ścigania.

Tania wódka pod lupą prokuratury

Prokuratura sprawdzi, czy sieci handlowe Biedronka, Kaufland i Lidl złamały prawo promując alkohol. O możliwości popełnienia przestępstwa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował Prokuraturę Rejonową Warszawa – Mokotów. Według UOKiK sprawą powinna zainteresować się także Krajowa Administracja Skarbowa.

