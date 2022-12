Wypadek na oblodzonym chodniku. Kiedy należy się odszkodowanie?

Szymczyk może już skończyć służbę. Sprawdź jaka emerytura go czeka!

Odszkodowanie za upadek na oblodzonym chodniku

Cała Polska w wyniku niestabilnej temperatury pokryła się gołoledzią. Efektem pogodowego zamieszania są paraliż komunikacyjny i setki wypadków - zarówno drogowych jak i upadków na oblodzonych chodnikach. W Warszawie na oblodzonym chodniku poślizgnął się i upadł 38-latek. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Kto odpowiada za zabezpieczenie chodników i czy w takiej sytuacji można ubiegać się o wypłatę odszkodowania?

Uzyskanie rekompensaty. Okoliczności wypadku

W kwestii uzyskania rekompensaty istotne są okoliczności wypadku - między innymi miejsce. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku obowiązuje zasada, że za odśnieżenie i odlodzenie chodnika czy usunięcie z niego błota odpowiada właściciel terenu lub podmiot, który terenem administruje - informuje Wyborcza.

W związku z tym, dochodzenie odszkodowania po upadku na chodniku trzeba zacząć od ustalania, kto administrował tym konkretnym kawałkiem i czy ewentualnie zaniedbał swoje obowiązki.

OC sprawcy, odszkodowanie i zadośćuczynienie

Po ustalenia wszystkich okoliczności można rozpocząć proces ubiegania się o odszkodowanie. Odszkodowanie za szkodę osobową z OC sprawcy, a takie właśnie szkody powstają na skutek upadków na chodniku, to wyrównanie poniesionych w wyniku zdarzenia strat. A zatem dotyczy to kosztów leczenia, zakupu leków, dojazdu do placówek medycznych i innych podobnych kosztów, która też są związane z następstwami wypadku - informuje portal ranking-odszkodowania.pl.

Poza odszkodowaniem, które ma za zadanie wyrównać poniesione przez poszkodowanego straty, należne jest też zadośćuczynienie - jego kwota jest jednak znacznie trudniejsza do ustalenia.

Odszkodowanie za upadek na chodniku. Do kogo się zwrócić?

Jak informuje portal ranking-odszkodowania.pl w celu uzyskania świadczenia za upadek na chodniku, należy zgłosić swoje roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za utrzymywanie porządku w miejscu zdarzenia - w ciągu trzech lat od momentu zdarzenia lub od momentu uzyskania wiedzy na temat szkody, jeśli ta nie wystąpiła od razu po upadku.

Najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o odszkodowanie bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy. Wniosek powinien zawierać niezbędne informacje, do których można zaliczyć datę i miejsce wypadku, wskazanie przyczyny zdarzenia, opis przebiegu ewentualnego leczenia, dowody w postaci rachunków i kwotę, którą powinien pokryć ubezpieczyciel sprawcy wypadku.

