Wypłacają aż 1500 zł na dziecko. Te warunki należy spełnić

800 plus dla każdego dziecka

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów w rodzinie. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy. Wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej, PUE ZUS, a także przez portal Emp@tia.

300 plus - wyprawka szkolna dla każdego ucznia

Świadczenie z programu Dobry Start w wysokości 300 zł przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynających rok szkolny do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Przy tym jednorazowym dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe. Aby otrzymać pieniądze trzeba złożyć wniosek do ZUS, wyłącznie drogą elektroniczną. Termin składania wniosków: od 1 lipca do 30 listopada. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września na wskazane we wniosku konto bankowe.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Osoby pobierające zasiłek rodzinny mogą liczyć na dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 100 zł. Wypłata jest zależna od spełnienia kryterium dochodowego: dochód na członka rodziny, który nie może zostać przekroczony, wynosi 674 zł, a jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, ma niepełnosprawność, kryterium wynosi 764 na osobę. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do 31 października, czyli do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce.

Dodatek dla samodzielnego rodzica

Przysługuje rodzicom, którzy samodzielnie wychowują dziecko. Świadczenie jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego, co oznacza, że aby je uzyskać, trzeba spełnić niezbędne warunki, w tym m.in. kryterium dochodowe. Dodatek wynosi 193 zł na jedno dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci

Dodatek za naukę w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten przysługujący rodzicom pobierającym zasiłek rodzinny, może wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, lub 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości (ponadgimnazjalnej lub artystycznej o poziomie ponadgimnazjalnym) ze swojego miejsca zamieszkania. Dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego

