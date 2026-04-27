W budynkach powyżej czterech kondygnacji nadziemnych obowiązuje całkowity zakaz używania i przechowywania butli z gazem propan-butan.

Propan-butan jest cięższy od powietrza, co w przypadku wycieku zwiększa ryzyko wybuchu lub pożaru, zwłaszcza w niższych częściach budynku.

W wysokich budynkach bez instalacji gazowej do gotowania można używać wyłącznie urządzeń elektrycznych.

Osoby łamiące zakaz ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną, a także muszą liczyć się z kontrolami Straży Pożarnej i Nadzoru Budowlanego.

Dlaczego butle gazowe są tak niebezpieczne w blokach?

Głównym powodem restrykcji jest charakterystyka gazu propan-butan. Jest on znacznie cięższy od powietrza, co oznacza, że w przypadku wycieku nie ulatnia się, lecz gromadzi przy podłodze oraz w najniżej położonych częściach budynku, takich jak piwnice czy kanały instalacyjne. Taka sytuacja stwarza niewidzialną, ale niezwykle groźną pułapkę, znacząco zwiększając ryzyko wybuchu lub pożaru. Skutki takich zdarzeń w gęsto zabudowanej przestrzeni wielorodzinnej mogą być katastrofalne, zagrażając życiu i zdrowiu wielu osób, a także konstrukcji całego budynku. W Polsce dochodziło już do tragicznych incydentów związanych z eksplozjami gazu w budynkach mieszkalnych, co tylko potwierdza wagę przestrzegania tych regulacji.

Gdzie obowiązuje zakaz używania butli gazowych?

Przepisy, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, są jasne i obowiązują od 2002 roku.

Budynki powyżej czterech kondygnacji. W budynkach posiadających więcej niż cztery kondygnacje nadziemne obowiązuje całkowity zakaz przechowywania i użytkowania butli gazowych z gazem płynnym (propan-butan). Dotyczy to zarówno mieszkań, jak i pomieszczeń pomocniczych.

Łączenie gazu płynnego i sieciowego. W jednym budynku nie wolno jednocześnie korzystać z gazu płynnego (z butli) oraz gazu dostarczanego z sieci gazowej. Oznacza to, że jeśli w bloku jest instalacja gazu ziemnego, używanie butli jest zabronione.

Brak instalacji gazowej w wysokim budynku. Jeśli w wysokim budynku nie ma instalacji gazowej, mieszkańcy nie mogą używać żadnej formy gazu. W takiej sytuacji jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem do przygotowywania posiłków są urządzenia elektryczne, takie jak kuchenki elektryczne, płyty indukcyjne czy piekarniki.

Warto zaznaczyć, że instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w tzw. budynkach niskich, czyli tych do czterech kondygnacji nadziemnych włącznie. Nawet w takich budynkach obowiązują dodatkowe ograniczenia: w mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym można posiadać maksymalnie dwie butle o zawartości gazu do 11 kg każda, podłączone do urządzeń gazowych. Zabronione jest natomiast przechowywanie zapasowych butli, które nie są podłączone do instalacji.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Ignorowanie zakazu może mieć poważne konsekwencje. Osoby łamiące przepisy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną za ewentualne szkody lub zagrożenia. W przypadku spowodowania zagrożenia lub szkód, użytkownik butli może zostać obciążony kosztami, a ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Dodatkowo, lokatorzy muszą liczyć się z możliwością kontroli prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Za złamanie zakazu grozi mandat w wysokości 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu kara może sięgnąć nawet 5000 zł. Co więcej, jeśli użycie butli spowoduje zagrożenie (np. wybuch), może to zostać potraktowane jako sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, zagrożone karą pozbawienia wolności. Spółdzielnie, takie jak Zakopiańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, aktywnie przypominają mieszkańcom o tych zasadach, podkreślając, że bezpieczeństwo lokatorów i całych budynków jest priorytetem - informuje serwis wnp.pl.

Co zrobić, jeśli używasz butli gazowej niezgodnie z przepisami?

Jeśli Twoje mieszkanie znajduje się w budynku objętym zakazem, powinieneś jak najszybciej zaprzestać używania butli gazowej. Przejście na urządzenia elektryczne jest w takiej sytuacji jedynym zgodnym z prawem i bezpiecznym rozwiązaniem. Warto skonsultować się z zarządcą nieruchomości lub spółdzielnią mieszkaniową, aby upewnić się co do obowiązujących w Twoim budynku regulacji.

