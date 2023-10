Wyższe pensje już od stycznia? Nitras zdradza plany nowego rządu

Czy KPO będzie wypłacone natychmiast? Polskę też obowiązują procedury

Sławomir Nitras w rozmowie z Hubertem Biskupskim przyznał, że dotychczasowy rząd nadszarpnął dobre relacje z Brukselą. Znaczne ochłodzenie relacji sprawiło, że Polska nie otrzymała pieniędzy z KPO.

- KPO i budżet europejski to absolutne priorytety i właśnie dlatego Donald Tusk jest dzisiaj i jutro w Brukseli, żeby pokazać, że Polska się zmieniła, że Polski rząd chce zmienić politykę w Unii Europejskiej, a jednocześnie pamiętać o interesie Polski, m.in. środkach z KPO, czy z budżetu europejskiego - mówił Nitras.

Poseł KO został również zapytany, czy środki zostaną wypłacone niezwłocznie, czy też trzeba będzie poczekać na dopięcie formalności i spełnienie Kamieni Milowych, czyli wymogów postawionych przez UE.

- Musimy pamiętać, że system finansowania krajów członkowskich zakładał wypłatę zaliczek, przed realizacją kamieni milowych. Polska z tych zaliczek nie korzystała, bo jak twierdzili liderzy PiS - im na chleb starcza i tych pieniędzy nie potrzebują. Dziś etap zaliczek jest już zakończony, czy jest możliwość, żeby dla Polski biorac pod uwagę zmiany, które zaszły otworzyć zaliczkowanie? Bardzo bym tego chciał, ale czy to się uda wynegocjować - nie wiem, liczę, że autorytet pana premiera Tuska jest w stanie pomóc [...] nie ma co przesądzać, wiadomo, że wszystkich nas obowiązują procedury. Z formalnego punktu widzenia realizacja kamieni milowych jest niezbędna - tłumaczył Nitras.

Czy opozycja spełni swoje obietnice?

W trakcie wyborów nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także Koalicja Obywatelska, PSL, jak i Nowa Lewica składały szereg kosztownych budżetowo obietnic. Jeśli doliczymy do tego, problemy budżetu kraju na przyszły rok, mogłoby się wydawać, że część z nich nie zostanie zrealizowana. Poseł Nitras wyjaśnia jednak, że obietnice zostaną spełnione.

Jak mówi przedstawiciel KO, należy najpierw ocenić stan finansów publicznych, a to się stanie dopiero po wybraniu ministra finansów. Jego zdaniem rząd PiS prowadził nieodpowiedzialną politykę, robiąc wszystko, aby wygrać wybory, nie licząc się z kosztami. Jak dodał podwyższona kwota wolna od podatku do 60 tys. którą obiecał Donald Tusk, powinna wejść już w przyszłym roku.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby od stycznia nie obowiązywały nasze zapowiedzi dotyczące PIT-u. Oczywiście, możliwe że będzie nowelizowany w lutym, marcu i będziemy robić to wstecz. Tę obietnicę, jak i wiele innych finansowanych musimy spełnić i musimy ją spełnić od razu. Musimy dać sobie z tym radę - mówił Nitras.

Realizacja tych obietnic będzie jednak wymagała cięć, czy to w wydatkach, czy wyższych podatków. Poseł zaznacza, że po objęciu władzy przez nowy rząd, część wydatków zostanie na pewno obcięta, kilka przykładów sprecyzował, a inne nazwał ogólnikowo "rozdawnictwem".

- O zapowiedziach cięć wydatków na razie mówił nie będę, one będą konieczne, ale poza takimi oczywistymi jak rozdawnictwo, kradzież pieniędzy publicznych - choćby to co się działo w czasie referendum [...] to się na pewno skończy. Wydatki na tak zwaną Telewizję Publiczną i tzw. media publiczne będą ścięte. To jednak nie wystarczy, to są za małe kwoty, ale o konkretach porozmawiamy jak złożymy projekt budżetu. Mogę zapewnić, że obietnice zostaną spełnione o szczegółach będziemy mówić wkrótce - mówił NItras.

