Z polskich ulic znikają bankomaty! Wszystko przez zmiany w prawie

Kosztowne zmiany wymiany bankomatów

Miłosz Gołębiewski z Planet Cash cytowany przez TVN24, zapewnia, że firma dostosuje się do rozporządzenia. Jak dodał, Sam bankomat kosztuje ok. 40 tys. zł, natomiast koszty modernizacji IT Card, właściciel Planet Cash, szacuje na ok. 20 tys. zł. Firma szacuje, że wdrożenie przepisów w życie będzie kosztować ok. 25 mln zł.

Krzysztof Kołodziejczyk, wiceprezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki (POFOG) twierdzi, że rabowanie bankomatów staje się coraz mniej popularne.

-Cztery lata temu atak zdarzał się średnio co 2-3 dni. Obecnie jest ich niewiele, przede wszystkim dzięki skutecznemu działaniu policji i systemom zabezpieczającym te urządzenia-uważa Kołodziejczyk.

Jak dodał wysokie koszty spowodują, że wiele bankomatów zwyczajnie zniknie, bo wiele z nich jest nierentowna.

-W efekcie koszt modernizacji wyniesie tyle, że bardziej będzie opłacało się, że je zlikwidować. Do tego jak zaznacza, w Polsce ataki na bankomaty nie są plagą, ponadto jest ich mniej niż rok, czy dwa lata temu. Wielu producentów jest więc niechętnych do modernizacji, ze względu na koszty-przyznaje prezes POFOG.

W Polsce działa obecnie ponad 21 tys. bankomatów. Zgodnie z rozporządzeniem 40 proc. (czyli ok. 8,4 tys. urządzeń) powinno być zabezpieczone nowym systemem farbującym banknoty.

