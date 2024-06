i Autor: Shutterstock

Polski wstyd!

Z tego nie da się przeżyć! ZUS podał średnią polską emeryturę

Mimo dużych waloryzacji w poprzednich latach, średnia polska emerytura to według najświeższych danych ZUS za I kwartał 2024 r., 3516,95 zł. Jak czytamy w komunikacie, świadczenia urosły o 16,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., ale tylko za sprawą wyższych waloryzacji. Patrząc na ceny w sklepach, aptekach i rosnące czynsze to wręcz głodowe i niegodne świadczenia.