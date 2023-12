Zaskakująca decyzja Biedronki tuż przed świętami! Tego już nie zobaczysz

Koniec tygodnika „Kropka TV”

W czwartek 14 grudnia na profilu magazynu „Kropka TV” na Facebooku poinformowano, że tygodnik wkrótce przestanie się ukazywać. Ostatni numer trafi do sprzedaży w sklepach Biedronki 29 stycznia 2024 roku.

"Kochani czytelnicy, no cóż... wszystko co dobre kiedyś się kończy i tak po blisko 18 latach wkrótce kończymy wydawanie Waszej Kropeczki.. Dziękujemy Wam z całego serca, że byliście z nami, za wszystkie Wasze komentarze oraz przede wszystkim Waszą lojalność i zaangażowanie. To właśnie to, że byliście z nami dawało nam wiatr w żagle i motywowało do pracy. Wydanie, które będzie w sprzedaży od 29 stycznia 2024 r. będzie ostatnim i do tego czasu w ramach podziękowania chcielibyśmy spełniać Wasze życzenia. Napiszcie w komentarzu lub w wiadomości prywatnej, o czym chcielibyście poczytać na naszych łamach, a my postaramy się zrealizować Wasze prośby! Pozostańcie z nami do końca. Biedronka dziękujemy Wam za te wszystkie lata, szkoda że to już koniec!!!"

„Kropka TV” w sprzedaży od 2006 roku

Od listopada 2022 roku wydawcą tytułu jest spółka Petstar. Wcześniej zajmowało się tym Wydawnictwo Edipresse, które w lipcu ub.r. z powodu inflacji, wzrostu kosztów i spadkowych trendów na rynku pracy zdecydowało się zakończyć wydawanie magazynu.

Pierwsze wydanie tygodnika z nowym logo i zmienioną szata graficzną, ukazało się w sklepach Biedronki 7 kwietnia 2023 r. Po zmianach pismo podawało ramówkę stacji telewizyjnych od środy do wtorku (wcześniej tytuł obejmował program od piątku do czwartku podobnie jak tygodniki telewizyjne Bauera). Magazyn zwiększył objętość - z 84 do 100 stron. - Tygodnik zyskał formułę „3 in 1”, czyli trzech magazynów w objętości i cenie jednego – mówiła wiosną tego roku . Marta Osial, dyrektorka kategorii odpowiedzialna za prasę w sieci Biedronka. - Podzielony został na trzy odrębne sekcje: Telewizja, Porady oraz Rozrywka.

