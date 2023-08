Upały: jak dbać o serce

Spis treści

W upały przede wszystkim należy dbać o odpowiednie nawodnienie. Przyjmuje się, że na każdy kilogram ciała należy wypić 30 ml wody. Jeśli Twoja masa ciała to 70 kg, rachunek przedstawia się następująco:

70 * 0,03 = 2,1.

Oznacza to, że ważąc 70 kg, powinieneś/powinnaś pić 2,1 litra wody dziennie.

Pamiętaj, że odwodnienie może doprowadzić do niewydolności serca.

Zadbać o serce. Ale jak?

Ludzkie serca chorują na całym świecie, bo takie niedomagania to jedna z chorób cywilizacyjnych. To właśnie schorzenia serca i naczyń krwionośnych są najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ludzie coraz częściej chorują właśnie na serce.

Jednak postępując w określony sposób, zdrowy dla całego organizmu, można zapobiec wielu kłopotom z sercem, a chorując opóźnić rozwój schorzenia i dzięki temu żyć dłużej. Nawet znacznie dłużej.

W oparciu o badania naukowe sformułowano osiem podstawowych rad, z których powinien skorzystać każdy, kto chce uchronić się przed kłopotami z najpracowitszym z organów człowieka. Oto najważniejsze środki zaradcze.

Zdrowe tłuszcze w diecie

Jedz zdrowe tłuszcze – wielonienasycone i jednonienasycone. Zawierają je ryby, orzechy, oliwa z oliwek. Unikaj tłuszczów trans, które są dodawane do wysoko przetworzonej żywności. Te znajdują się w pakowanych ciastach, ciastkach i przekąskach, w margarynie oraz fast foodach. Kupując jakiś produkt zawsze sprawdzaj na opakowaniu, czy przypadkiem nie zawiera niezdrowego oleju palmowego.

Dla serca najlepsza jest żywność roślinna, zwłaszcza nieprzetworzona, zawierająca błonnik. Polecana jest też dieta śródziemnomorska pełna warzyw i owoców morza.

Zdrowa dieta powinna być uzupełniana o suplementy o właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwdziałające szybkiemu starzeniu się komórek i wspierające ich naturalne mechanizmy obronne.

Dbaj o uzębienie

Musisz zdać sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla zdrowia serca ma dbanie o zęby. Bakterie mnożące się w jamie ustnej, te powodujące próchnicę, z łatwością przenikają do krwioobiegu przez tkankę lub drobne ranki i bardzo osłabiają serce. Nie mówiąc już o tym, że próchnica zębów może być przyczyną udaru mózgu!

Trzeba więc regularnie wypełniać ubytki i poddawać się przynajmniej raz w roku profesjonalnemu czyszczeniu zębów w gabinecie dentystycznym. Zęby trzeba czyścić tradycyjnie - dwa razy dziennie. Zawsze za pomocą szczoteczki i nici dentystycznej: sama szczoteczka, choćby soniczna, nie poradzi sobie z resztkami jedzenia tkwiącymi między zębami. Zęby trzeba wynitkować, a następnie umyć: zawsze w tej kolejności.

Wysypiaj się

Bardzo ważne jest wysypianie się. Wskazane jest minimum 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku w nocy. Jeśli chrapiesz lub cierpisz na bezdech senny, nie zwlekaj z podjęciem leczenia. W miarę możliwości zasypiaj o tej samej porze, nie siedź długo w nocy, a w ciągu dnia urządzaj sobie krótkie drzemki.

Ruszaj się

Niezdrowe dla serca jest pozostawanie w pozycji siedzącej przez dłuższy czas. Najczęściej jest to „zaleganie” w fotelu przed telewizorem. Nawet jeśli potem wykonasz serię ćwiczeń – nic to nie da. W ciągu dnia trzeba być w ruchu. Długie siedzenie, zwłaszcza podczas podróży, zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Co robić? Nawet w pociągu możesz urządzać sobie krótkie spacery rozprostowujące nogi. W każdej godzinie staraj się zrobić minimum 250 kroków (to naprawdę niewiele). Krokomierz będzie tu z pewnością dużym ułatwieniem.

Rzuć palenie i nie tylko

Unikaj picia alkoholu i palenia, również biernego. Jeśli chcesz pomóc swojemu sercu, rzuć palenie. Nie zgadzaj się na palenie blisko ciebie (np. na przystanku) oraz w twoim domu. Opuszczaj pomieszczenie, w którym zauważysz kogoś z papierosem, nawet jeśli jest to jedna osoba. Zgodnie z badaniami naukowymi palenie bierne jest bardziej szkodliwe od czynnego.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy świadczące o tym, że z sercem coś się dzieje, np. palpitacje, ból w klatce piersiowej, spadek kondycji, trudności z wchodzeniem po schodach, nie zwlekaj i idź do kardiologa. Żeby to zrobić, wcześniej musisz dostać skierowanie do tego specjalisty od lekarza pierwszego kontaktu.

Dbaj o prawidłowe ciśnienie

Trzeba walczyć z niebezpiecznym nadciśnieniem krwi tętniczej, które zwiększa ryzyko zawału i wylewu. Ciśnienie krwi można obniżyć w sposób naturalny. Np. pijąc herbatki ziołowe rozszerzające naczynia krwionośne. Potas, który reguluje ciśnienie krwi znajduje się w bananach, arbuzach, burakach, pomidorach, batatach, szpinaku i fasoli.

Poza tym można wykonywać tzw. ćwiczenia aerobowe, obniżające ciśnienie krwi. Chodzi m.in. o pompki, brzuszki, ćwiczenia z hantlami, stepper, bieganie.

Najlepiej mierzyć ciśnienie codziennie za pomocą własnego ciśnieniomierza.

Istotne jest wyczulenie na objawy nadciśnienia: poczerwienienie twarzy, zawroty głowy, zaburzenia snu, częstego odczuwanie zmęczenia, nerwowość, łomotania serca, duszności oraz krwawienia z nosa. Każdy z nich jest wskazaniem do szybkiej wizyty u kardiologa.

Unikaj infekcji

Do kłopotów z sercem, naprawdę niebezpiecznych dla życia, może doprowadzić każda infekcja. Lecz więc wszelkie choroby zakaźne, ale i dbaj aby w ewentualnych ranach i na otarciach nie pojawiła się ropa. Odkażaj i osuszaj uszkodzone tkanki.

Powikłaniem infekcyjnym odbijającym się na stanie serca jest np. zapalenie mięśnia sercowego.

Zadbaj o równowagę hormonalną

Kontroluj tarczycę, np. robiąc badania krwi rozszerzone o parametry dotyczące tego gruczołu. Nadczynność tarczycy powoduje zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym. Nadmiar hormonów zaburza wiele czynności komórek serca, ich metabolizm oraz może spowodować zbyt duże zużycie tlenu. Choroby tarczycy powodują np. przyspieszenie czynności serca, migotanie przedsionków, nasilenie objawów dławicy piersiowej i niewydolności serca.

