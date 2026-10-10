Prezydent Zełenski ostro skrytykował umowę Trumpa z Putinem o imporcie rosyjskiego oleju napędowego, nazywając ją "niesprawiedliwą" i "prezentem urodzinowym dla Putina".

Porozumienie zakłada dostarczenie łącznie 4,8 miliona ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek światowy i amerykański.

Zełenski uznał ogłoszenie umowy w trakcie rozmów ukraińskich negocjatorów za "zasłonę dymną" i "słabą decyzję silnych partnerów".

Donald Trump ogłosił sukces rozmów z Putinem, które mają zapewnić natychmiastowe dostawy rosyjskiego oleju napędowego dla globalnego i amerykańskiego rynku.

Zełenski ostro krytykuje paliwową umowę Trumpa z Rosją. „Prezent urodzinowy dla Putina”

Waszyngton ogłosił umowę w momencie, gdy w Miami ukraińscy negocjatorzy prowadzili rozmowy z wysłannikami prezydenta Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Zełenski stwierdził, że porozumienie Donalda Trumpa i Władimira Putina o sprowadzeniu oleju napędowego jest „niesprawiedliwe i nieuczciwe”. - Wiesz, to wygląda jak prezent urodzinowy dla Putina. Wygląda absolutnie okropnie - dodał w rozmowie z portalem Axios. Putin obchodził w środę 74. urodziny.

W oświadczeniu prezydent Ukrainy zarzucił Amerykanom, że traktują te rozmowy jako „zasłonę dymną”. – To niesprawiedliwe i nie tak partnerzy powinni siebie traktować. To wygląda na słabą decyzję silnych partnerów - stwierdził.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Uzgodniono podczas niej, że Rosja dostarczy olej napędowy na rynek światowy i amerykański.

Trump chwali się dealem z Putinem

– Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 tys. ton oleju napędowego, kolejne 500 tys. ton w listopadzie, a następnie niezwłocznie kolejne 1 mln ton - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Zapowiedział, że dodatkowo „w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii oleju napędowego, Rosja dostarczy w krótkim czasie kolejne 3 mln ton tego paliwa”.

Tak duża umowa to znaczący zastrzyk finansowy dla zmagającej się z sankcjami i obciążonej wojną rosyjskiej gospodarki. Pytany o krytykę ze strony ukraińskiego prezydenta, który sugerował, że układ z Putinem wskazuje na słabość, Trump odparł tylko „okej”. Dopytywany później ponownie, powiedział, że USA są silnym partnerem (Ukrainy), ale dodał, że „świat potrzebuje ropy”.

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