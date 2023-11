Kursy walut [9.11.2023]. Złoty zyskuje wobec euro i franka

Niepewna sytuacja na rynku budownictwa. Jak budować, by to się opłacało?

Kursy walut [9.11.2023]

W czwartek rano [9 listopada 2023] roku złoty umacniał się o 0,10 proc. wobec euro, które kosztowało 4,44 zł, i o 0,08 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego 4,61 zł. Polska waluta osłabiała się o 0,03 proc. do dolara amerykańskiego, wycenianego na 4,14 zł. Dla porównania w środę, 8 listopada 2023 roku, około godz. 17 euro kosztowało 4,44 zł, dolar blisko 4,15 zł, a frank szwajcarski – 4,62 zł. Co wpływa na kursy walut?

Co wpływa na kursy walut? Czynników jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka, ważne decyzje gospodarcze w danym kraju. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (inflacja, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych. Co zrobić, by nie przepłacać przy zakupie obcych walut? Kluczem jest bardzo systematyczna obserwacja rynku w momencie planowania zakupu i nie zostawianie tego na ostatnią chwilę. Oczywiście przy wymienia niewielkich kwot aż tak dużej starty nie ma, ale w przypadku większych już sytuacja staje się poważna i wybór właściwego momentu na kupno waluty obcej staje się kluczowy.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej