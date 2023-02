i Autor: Getty Images

Świadczenia socjalne

Zmiany w 500 plus dla małżeństw. Więcej osób dostanie pieniędze. Nowe zasady

Pomysł "500 plus dla małżeństw" regularnie powraca do dyskursu publicznego i medialnego. Świadczenie socjalne skierowane do małżeństw z długoletnim stażem to najnowsza petycja obywatelska mająca na celu wsparcie osób z niską emeryturą i trudną sytuacją finansową. Na jakich zasadach ma być przyznawane? Są już wstępne rządowe wyliczenia.