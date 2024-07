Zmiany w 800 plus. Nowy warunek otrzymania pieniędzy na dziecko

800 plus – od kiedy zmiany w programie

Zmiany w otrzymywaniu świadczenia 800 plus wyjaśniała w rozmowie z RadioZET.pl Joanna Mucha, wiceminister MEN. -" Rodzice składając wniosek np. o świadczenie 800 plus, będą musieli wpisać, do jakiej szkoły chodzi dziecko. Podane dane będziemy weryfikować przez System Informacji Oświatowej (SIO) – – wyjaśniała wiceszefowa resortu. W weryfikacji ma pomóc specjalna nakładka, dzięki której w sposób automatyczny będzie sprawdzana zgodność danych między SIO a systemami ZUS. Nakładka taka będzie gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Powiązanie wypłaty świadczeń na dzieci z ich chodzeniem do szkoły czy do przedszkola wynika z nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy którą na początku czerwca podpisał Andrzej Duda. Jednak wnioski o 800 plus przyjmowane były już od lutego 2024, dlatego nowe przepisy dotyczące świadczeń zaczną obowiązywać od nowego okresu świadczeniowego (ten rozpoczyna się 1 czerwca 2025 r.) oraz od roku szkolnego 2025/2026. Dotyczy to także świadczenia 300 plus na wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start.

Ważne!

Jeśli w SIO nie będzie potwierdzenia informacji o szkole lub przedszkolu, do którego chodzi dziecko, wypłata świadczeń będzie wstrzymana. Pieniądze mają być wypłacane od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki uprawniające do tych świadczeń, czyli m.in. od momentu, kiedy uczeń rozpocznie naukę.

Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy już od września 2024

Dzieci ukraińskie mają obowiązek szkolny od września tego roku, w tym wypadku nic się nie zmienia – mówi Joanna Mucha. Dotyczy to obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego (w wypadku uczniów podstawówek) i obowiązku nauki (w wypadku uczniów szkół ponadpodstawowych), bez względu na to, czy uczą się zdalnie w systemie ukraińskim. Dzięki temu, jak przewiduje MEN, do polskich szkół i przedszkoli może dołączyć nawet 50 tys. ukraińskich dzieci. Według danych z SIO w roku szkolnym 2023/2024 do szkół w Polsce chodziło 145 tys. ukraińskich uczniów, 35 tys. dzieci z Ukrainy było w polskich przedszkolach.