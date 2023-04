Zmiany w PKP na Wielkanoc! Sprawdź przed podróżą pociągami

Pieniądze to nie wszystko

Przewoźnik zaplanował już wzmocnienie 182 pociągów dodatkowymi 275 wagonami, które będą jeździć na popularnych trasach w okresie 5-11 kwietnia. Dodatkowe wagony pojawią się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak np. Kołobrzeg czy Świnoujście.

Dodatkowe pociągi

Powrót ze Świąt Wielkanocnych w Trójmieście ułatwi dodatkowy pociąg EIC Kaszub, który 10 i 11 kwietnia zabierze pasażerów z Gdyni Głównej do Warszawy Wschodniej, a następnie w relacji odwrotnej. W tych samych dniach uruchomione zostanie dodatkowe połączenie IC Lednica rel. Gdynia Główna – Wrocław Główny – Gdynia Główna. Natomiast 10 kwietnia PKP Intercity zaplanowało dodatkowe uruchomienie pociągów IC Kraszewski rel. Warszawa Wschodnia – Terespol – Warszawa Wschodnia i IC Laguna rel. Warszawa Centralna – Gdynia Główna – Warszawa Centralna.

Na podstawie prowadzonych na bieżąco analiz frekwencji, PKP Intercity będzie w miarę możliwości wzmacniać kolejne pociągi dodatkowymi wagonami, gdy zaobserwuje zwiększone zainteresowanie danym połączeniem i tam, gdzie będzie to możliwe.

Świąteczne podróże z bliskimi

Pasażerowie, którzy planują rodzinne podróże mogą skorzystać z oferty dla małych grup – Taniej z Bliskimi. Aby z niej skorzystać wystarczy podróżować w grupie od 2 do 6 osób – wszyscy jej członkowie otrzymują wtedy 30% zniżki od bazowych cen biletów. Co ważne, oferta łączy się z ulgami ustawowymi i obowiązuje w pociągach kategorii TLK oraz IC w relacjach krajowych. Warto pamiętać, że bilety należy kupić najpóźniej 1 dzień przed wyjazdem. Dzięki Taniej z Bliskimi podróże koleją z rodziną lub grupą przyjaciół są tańsze. Dostępna jest także oferta promocyjna – Bilet Rodzinny – na połączenia ekspresowe EIC i EIP. Pozwala ona obniżyć koszty podróży o 30%. Podróżując zatem w grupie od 2 do 5 osób, w tym z dzieckiem, które nie ukończyło 16 lat, warto skorzystać z Biletu Rodzinnego.

We wszystkich pociągach PKP Intercity w relacjach krajowych można korzystać z Karty Dużej Rodziny, która daje 30% rabatu podczas wspólnej podróży co najmniej 2 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny (bez względu na przynależność rodzinną).

Podróżując z dziećmi warto pamiętać o tym, że dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia, podróżują z PKP Intercity z ulgą 100% w wagonach 2. klasy. Wystarczy pobrać dla nich bilet z tą ulgą. Starszym dzieciom i młodzieży szkolnej przysługuje ustawowa ulga w wysokości 37% - na podstawie legitymacji szkolnej.

Zniżki dla seniorów i studentów

Bilet Seniora to stała oferta tańszych przejazdów dla każdego, kto ukończył 60 lat. Zniżka 30% obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej pociągami wszystkich kategorii w 1. i 2. klasie. Aby potwierdzić uprawnienie do zniżki, wystarczy okazać konduktorowi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty. Emeryci i renciści, bez względu na wiek mają także prawo do dwóch przejazdów w roku z ulgą ustawową 37% w 2. klasie wszystkich kategorii pociągów w komunikacji krajowej.

Również studenci mają prawo do ulgi ustawowej, dzięki niej z ważną legitymacją studencką w pociągach PKP Intercity każdej relacji krajowej pojadą taniej aż o 51%. Ulgę studencką można dodatkowo połączyć z innymi promocjami, które przewidują taką możliwość.

Istotne informacje dla podróżnych

Przed podróżą wskazane jest, żeby być na dworcu wcześniej. Szczególnie jeśli nie znamy dobrze jego topografii. Docierając na dworzec wcześniej i zwracając uwagę na komunikaty głosowe, będziemy mieli odpowiedni zapas czasu. W związku z pracami modernizacyjnymi, PKP Intercity zwraca uwagę, by sprawdzać trasę danego pociągu i zawczasu zaplanować sobie rezerwę czasową na potrzebne przesiadki do komunikacji miejskiej. W szczególności pasażerowie podróżujący z i do Warszawy powinni zwrócić uwagę na zmiany w obrębie warszawskiej aglomeracji.

Obowiązujący obecnie rozkład jazdy uwzględnia zmiany, które zapewnią optymalne kursowanie pociągów podczas modernizacji Warszawskiego Węzła Kolejowego. W ich następstwie ponad 110 pociągów jest kierowane przez stację Warszawa Gdańska. To nie jedyne zmiany. Część pociągów kursuje w skróconej relacji do i z Warszawy Centralnej lub Warszawy Wschodniej.

Bilety PKP Intercity dostępne są przez internet na stronie intercity.pl lub za pośrednictwem aplikacji PKP Intercity, a także w kasach na terenie całego kraju, w Centrach Obsługi Klienta na głównych dworcach oraz w automatach biletowych.

PKP Intercity konsekwentnie rozwija sieć sprzedaży biletów. Podróżni mogą je kupić również w aplikacji mobilnej KOLEO oraz na stronie koleo.pl, a także w aplikacji mPay i serwisach e-podróżnik i Blikom.

Dokładne informacje na temat biletów i rozkładu jazdy przewoźnika pasażerowie uzyskają na stronie intercity.pl lub dzwoniąc pod nr 703 200 200 (opłata za minutę połączenia 1,29 zł brutto. Usługę świadczy PKP Intercity S.A.) oraz nr +48 22 473 35 31 (dla osób, które zawarły umowę z PKP Intercity).

Do dyspozycji pasażerów będą także mobilni informatorzy. 7 i 10 kwietnia br. można będzie ich znaleźć na dworcach w największych miastach Polski (Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław). Pomogą ustalić pasażerom m.in. dogodne przesiadki, znaleźć odpowiedni peron, a także będą służyć wszelką informacją pomocną w podróży.

