Koniec z raportowaniem MDR. Najważniejsza zmiana w podatkach

Rząd przyjął projekt nowelizacji, który ma znacznie uprościć prawo podatkowe. Celem jest ograniczenie biurokracji i ułatwienie rozliczeń zarówno firmom, jak i zwykłym obywatelom. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, nowe przepisy mają sprawić, że prawo stanie się bardziej przewidywalne.

Głównym założeniem projektu jest likwidacja obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych, co stanowi jedną z najważniejszych zapowiedzianych zmian w podatkach. W praktyce oznacza to zdjęcie z przedsiębiorców i doradców podatkowych obowiązku informowania skarbówki o podejmowanych działaniach, które mogłyby być uznane za optymalizację podatkową. Resort finansów przyznaje, że z raportów MDR i tak nie dowiedział się „praktycznie niczego”, czego nie wiedziałby z innych źródeł. Utrzymany zostanie jedynie obowiązek raportowania schematów transgranicznych, czego wymaga unijna dyrektywa.

Alfabet Millera - O jak Okragły Stół

Koniec z przedłużaniem spraw w nieskończoność

Druga kluczowa zmiana ucieszy wszystkich, którzy mieli do czynienia z kontrolami podatkowymi. Chodzi o ukrócenie krytykowanej od lat praktyki. Do tej pory urzędy skarbowe mogły wszcząć postępowanie karne skarbowe tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W ten sposób zawieszały bieg przedawnienia, dając sobie niemal nieograniczony czas na działanie.

„W przestrzeni publicznej od wielu lat podnoszone były zarzuty o nadużywanie przez organy podatkowe tej instytucji jedynie w celu wstrzymania biegu terminu przedawnienia podatku” – wyjaśnia ministerstwo.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada usunięcie przepisu, który na to pozwalał. Oznacza to, że urzędnicy nie będą mogli już sztucznie przedłużać postępowań. Jednocześnie, aby nie doprowadzić do bezkarności w przypadku najpoważniejszych przestępstw, zmieniony zostanie inny przepis. Chodzi o to, by termin przedawnienia najcięższych przestępstw skarbowych, jak wyłudzenia VAT, nie skrócił się z 10 do 5 lat.

Mniejsze zmiany, które mają ułatwić życie podatnikom

Projekt deregulacyjny to także szereg mniejszych, ale równie praktycznych ułatwień. Mają one skrócić czas załatwiania spraw i ograniczyć zbędne formalności. Po wejściu w życie nowych przepisów podatników czeka kilka pozytywnych zmian.

Co jeszcze się zmieni?

Wyższy limit zapłaty podatku za kogoś. Dziś znajomy lub członek dalszej rodziny może zapłacić za nas podatek do kwoty 1 tys. zł. Limit ten wzrośnie do 5 tys. zł, co ułatwi wzajemne rozliczenia.

Prostszy zwrot nadpłaty. Jeśli złożymy korektę deklaracji, z której wynika nadpłata, nie będziemy już musieli składać dodatkowego wniosku o jej stwierdzenie. Urząd sam dokona zwrotu.

Możliwość umorzenia podatku przed terminem płatności. To nowe rozwiązanie pozwoli organom podatkowym na umorzenie zaległości jeszcze zanim staną się one formalnie wymagalne.

Szybsze decyzje w podatkach lokalnych. Urzędy gmin będą mogły szybciej wydawać decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego czy leśnego, opierając się na danych, które już posiadają.

Jak podsumował rzecznik rządu Adam Szłapka, celem pakietu jest wprowadzenie „więcej jasnych zasad i lepszej ochrony podatników”. Zmiany mają sprawić, że skarbówka skupi się na ściganiu realnych nadużyć, a nie na drobnych uchybieniach. Projekt został przyjęty przez rząd i teraz trafi do dalszych prac w parlamencie.

Planuje się, że nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo od 1 października 2026 r., natomiast kluczowe zmiany w zakresie przedawnienia związane z postępowaniem karnym skarbowym znajdą zastosowanie od 2031 r.