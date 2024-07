Zmiany w systemie kaucyjnym. Co wiadomo o opłatach za opakowania?

800 plus dla osób bez pracy. Jak je dostać?

Jakie przewidziano zmiany w systemie kaucyjnym?

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, którego celem jest wdrożenie systemu kaucyjnego w Polsce trafił do Komitetu do Spraw Europejskich. W opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji najnowszej wersji projektu wprowadzono kilka zmian zapowiadanych wcześniej przez przedstawicieli resortu klimatu i środowiska.

Jak wyszczególniono w Ocenie Skutków Regulacji, w projekcie zmodyfikowano przepisy w celu stworzenia i wdrożenia tzw. zamkniętego systemu obiegu kaucji. Wyjaśniono, że rozwiązanie polega na pobieraniu kaucji w całym łańcuchu dystrybucji, co przyczyni się do uszczelnienia systemu i zapewnienia możliwości monitorowania przepływów kaucji. "Mechanizm ten wyeliminuje możliwości defraudacji kaucji, problemów z jej rozliczeniem pomiędzy podmiotami reprezentującymi oraz zagwarantuje poprawne rozliczanie się operatorów z jednostkami handlu detalicznego, zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie" - dodano.

System kaucyjny a kwestia opakowań po mleku

W projekcie noweli ustawy zawarto też przepis wyłączający obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych w ramach systemu. Wcześniej zakładano, że opakowania te zostaną objęte systemem kaucyjnym z rocznym opóźnieniem, czyli w 2026 r. W połowie czerwca br. wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska przekazała, że opakowania tego typu zostaną wyłączone z systemu na prośbę branży, a najważniejszym argumentem przemawiającym za tym postulatem była "kwestia sanitarna".

Na kogo nałożony obowiązek przyjmowania opakowań szklanych?

Jak przekazano, w projekcie ustawy zawarto obowiązek przyjmowania opakowań szklanych wielokrotnego użytku przez jednostki handlu detalicznego o powierzchni poniżej 200 m kw., o ile sprzedają one napoje w takich butelkach. Wyjaśniono, że możliwość oddania takiej butelki i odzyskania kaucji "niedaleko miejsca zamieszkania" będzie rozwiązaniem "wygodnym dla klientów". "Ocenia się, że takie rozwiązanie, do którego w ramach obecnie działającego systemu zarówno klienci, jak i działające lokalnie sklepy są przyzwyczajone, przeciwdziałać będzie spadkom obrotów tych sklepów oraz ryzyku odejścia klientów do punktów, w których mogą kaucję odzyskać" - dodano.