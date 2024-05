Znana sieć marketów masowo zwalnia pracowników w Polsce. Te miasta są zagrożone

To już się dzieje

Grupowe zwolnienia w całej Polsce

Portal dlahandlu.pl, przytacza wypowiedź wiceprezes marketu z Kędzierzyna-Koźla, która poinformowała, że "sklep E.Leclerc w Kędzierzynie Koźlu zakończy swoją działalność pod koniec czerwca br. Od początku maja kontynuujemy wyprzedaże, aby umożliwić naszym klientom skorzystanie z atrakcyjnych ofert – przekazała Barbara Warabida-Justyńska, wiceprezes marketu E.Leclerc w Kędzierzynie-Koźlu. Jako powód podano niekorzystne warunki czynszowe, ale z naszych informacji wynika, że sytuacja finansowa obiektu pozostawiała wiele do życzenia".

W Malborku również załoga otrzymała wypowiedzenia, a zgłoszenie o zwolnieniach grupowych trafiło do tamtejszego urzędu pracy.

Jak cytuje dla handlu.pl, z kolei tamtejszą prezes marketu:

"sklep E.Leclerc w Malborku przygotowuje się do zakończenia w najbliższym czasie działalności handlowej. W związku z powyższym prowadzone są na terenie sklepu wyprzedaże. Dziękujemy wszystkim klientom za ich dotychczasowe wsparcie i zapewniamy, że nadal będziemy dostępni w innych lokalizacjach" – powiedziała portalowi dlahandlu.pl Barbara Borowska, prezes sklepu E.Leclerc w Malborku.

Jednocześnie portal podaje informacje o ogromnych stratach finansowych tych sklepów. Spółka Kedzierzyndis rok 2022 zamknęła stratą netto na poziomie 980 090,77 zł. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 23 167 501,32 zł, a koszty działalności operacyjnej 24 380 260,47 zł.

Natomiast druga spółka Malborkdis, rok 2022 zamknęła się sumą bilansową w wysokości 4 639 782,45 zł. Rachunek zysków i strat wykazał stratę netto w kwocie 870 215,79 zł. Przychody netto wyniosły 20 896 725,09 zł a koszty działalności operacyjnej to 22 775 361,87 zł.

Wysokie koszty energii, brak rąk do pracy. Firmy uciekają z Europy

Tymczasem jak już informowaliśmy trwa prawdziwy dramat na rynku pracy. Duże międzynarodowe korporacje w Polsce masowo tną etaty i wynoszą się z kraju najczęściej poza Europę. Dość przypomnieć, że Levi Strauss zamyka fabrykę w Płocku w wyniku czego 800 osób straci pracę, krakowski oddział PepsiCo zwolni 200 osób, Nokia podziękuje 800 osobom, koncern motoryzacyjny Stellantis zamyka w Bielsku Białej fabrykę silników. Tam na bruk wysłano przeszło 400 osób.

Eksperci wyjaśniają, że kłopoty wynikają ze wzrostu kosztów pracy, braku rąk do pracy, spadku zamówień oraz automatyzacji produkcji. Firmy przenoszą działalność do krajów z wyższym bezrobociem, gdzie łatwo znajdą tanią siłę roboczą. Nie bez znaczenia dla zwolnień grupowych w Polsce są dwukrotne podwyżki płac minimalnych, które zwiększają koszty działalności. Kamil Sobolewski główny ekonomista Pracodawców RP wskazuje, że na naszą niekorzyść przemawia także fakt, że jesteśmy w gronie krajów z najwyższymi cenami energii w Europie, co raczej nie sprzyja nowym inwestycjom.

