Znana sieć pogodzi Lidla i Biedronkę? Zaskakują reklama! [WIDEO]

Rewolucyjna promocja w Delikatesach Centrum

Delikatesy Centrum wprowadziły niesamowitą promocję, która bez wątpienia powinna zainteresować wszystkich klientów polujących na cenowe okazje. Do niedzieli 14 kwietnia, lub do wyczerpania zapasów, klienci mogą skorzystać ze specjalnych zniżek, skanując przy kasie dowolną kartę lojalnościową - nie tylko tę wydaną przez Delikatesy Centrum, ale również przez kartę Moja Biedronka i Lidl Plus. Warto podkreślić, że zniżki obliczono na podstawie porównania średnich cen w obu tych sieciach w okresie od 1 do 29 marca, co gwarantuje uczciwą ofertę dla wszystkich. Każdy klient zakupy ze zniżkami może zrobić tylko raz.

Niskie ceny dla wszystkich

Akcji promocyjnej Delikatesów Centrum towarzyszy kampania reklamowa pod hasłem „Niskie ceny dla wszystkich”. Spot pokazuje zadowolone kobiety z torbami z Biedronki i Lidla, które robią zakupy w Delikatesach Centrum. W ten sposób Delikatesy Centrum wykorzystują wojnę cenową toczoną przez Lidla i Biedronkę już od kilku miesięcy. Oba dyskonty w reklamach chwałą się, że u nich jest taniej niż u konkurencji. A pod koniec marca zapowiedziały, że nie podwyższą cen dużej części produktów mimo przywrócenia z początkiem kwietnia 5 proc. stawki VAT na żywność.

Delikatesy Centrum mają 1,5 tys. sklepów

Delikatesy Centrum, należące do sieci Eurocash, liczą ok. 1,5 tys. sklepów, z których część działa w modelu franczyzowym – podaje serwis wirtualnemedia.pl. W pierwszych trzech kwartałach ub.r. zanotowały wzrost przychodów sprzedażowych o 5 proc. (a sprzedaży porównywalnej o 4,5 proc.) oraz marży o 0,3 pkt proc. W aplikacji Delikatesów Centrum znajduje się Delikarta, czyli specjalna karta dająca klientom sieci sklepów liczne przywileje, w tym zniżki na zakupy, kupony promocyjne czy możliwość skorzystania z ofert przygotowanych wyłącznie z myślą o posiadaczach Delikarty.

