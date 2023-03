Znana sieć sklepów stworzyła listę chorób zawodowych. Co grozi pracownikom handlu?

Ważne zmiany w zakupie biletów w PKP Intercity! Pasażerowie na to czekali

Na co chorują pracownicy Dino?

Do chorób zawodowych sieć Dino zaliczyła: przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy (tj. zespół cieśni w obrębie nadgarstka i zespół rowka nerwu łokciowego), na które szczególnie narażeni są pracownicy biurowi i osoby pracujące na stanowiskach kasowych; choroby wywołane działaniem wysokich lub niskich temperatur otoczenia (tj. odmroziny), na które narażeni mogą być pracownicy mroźni. Zespół cieśni nadgarstka jest wpisany do wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych.

W 2021 r. wskaźnik wypadkowości (liczba zdarzeń na 1000 pracowników) w sklepach, magazynach i centrali Dino wyniósł 23,8. W 2022 r. zanotowano spadek wskaźnika wypadkowości do poziomu 22,9. Były to głównie lekkie wypadki, obejmujące w szczególności skaleczenia.

Zespół cieśni nadgarstka

To jedna z najczęściej spotykanych obecnie neuropatii czyli stanów, w których dochodzi do uszkodzenia nerwów. Jej najczęstszą przyczyną jest praca przy komputerze, ale także wszelkie inne zajęcia wymagające wykonywania ciągłych i powtarzalnych ruchów nadgarstka - na przykład praca w fabryce, w sklepie a nawet niedobory witamin z grupy B, zaburzenia hormonalne czy intensywne ćwiczenia fizyczne. Przypadłość ta daje określone, bardzo nieprzyjemne objawy, przede wszystkim silny ból nadgarstka, uczucie sztywności palców, mrowienia i drętwienia oraz przepływającego pod skórą prądu.

Dino zatrudnia 37 tys. pracowników

Dino Polska S.A. to polska sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, założona w 1999 przez Tomasza Biernackiego. Obecnie Dino posiada 2156 sklepów; 344 nowe sklepy otwarto w 2022 roku, 343 marketów w 2021 r. W Grupie Dino na koniec 2022 r. zatrudnionych było 37 386 osób, co stanowi o 4 960 (15,3 proc.) więcej miejsc pracy, niż w roku poprzednim. Na koniec 2022 r. 88 proc. pracowników Grupy Dino stanowiły kobiety.

