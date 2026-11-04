Zostało mało czasu na 300 plus. Wniosek trzeba złożyć do końca listopada

To ostatni dzwonek dla rodziców, którzy jeszcze nie skorzystali z rządowego wsparcia na początku roku szkolnego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało pilny komunikat, w którym przypomina o zbliżającym się terminie. Chodzi o popularne świadczenie „Dobry Start”, znane szerzej jako 300 plus.

Rodzicu. Złóż wniosek o świadczenie »Dobry Start«. Masz na to czas do końca listopada – czytamy w komunikacie resortu.

Ostateczny termin na złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start mija 30 listopada 2026 roku. Jeśli dokumenty nie wpłyną na czas, pieniądze na wyprawkę szkolną po prostu przepadną. Program funkcjonuje od 2018 roku, a jego tegoroczna edycja ruszyła w lipcu.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Warto pamiętać, że formalności zostały ograniczone do minimum. Nie trzeba iść do urzędu ani stać w kolejkach. Wnioski o 300 plus na wyprawkę szkolną można składać wyłącznie drogą elektroniczną, co jest sporym ułatwieniem dla wielu rodziców. Obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Wniosek można złożyć za pośrednictwem jednego z czterech kanałów:

aplikacji mobilnej mZUS,

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe wskazane we wniosku. Co ważne, wsparcie jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny.

Kto nie dostanie 300 zł na wyprawkę? Ważne wyjątki

Świadczenie w wysokości 300 zł jest jednorazowym wsparciem na zakup podręczników, zeszytów czy innego wyposażenia potrzebnego uczniom. Przysługuje na dzieci uczące się w szkołach podstawowych, liceach, technikach, szkołach policealnych i innych placówkach edukacyjnych.

Wsparcie w ramach programu Dobry Start przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przypadku orzeczonej niepełnosprawności. Wiek liczy się rocznikowo. Co to znaczy? Jeśli uczeń skończył 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego, pieniądze wciąż mu się należą. Istnieją jednak pewne wyjątki. Pieniędzy nie otrzymają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli i tzw. zerówek. Świadczenie nie przysługuje również studentom, nawet jeśli mieszczą się w limicie wieku.

Ilu rodziców wciąż czeka? Aktualne dane ZUS

Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od 1 lipca do 30 września 2026 roku rodzice złożyli wnioski obejmujące prawie 4,6 miliona dzieci. W tym czasie na ich konta trafiło łącznie 1,3 mld zł. Rząd szacuje, że do otrzymania 300 plus uprawnionych jest około 5 milionów uczniów. Oznacza to, że kilka miesięcy po rozpoczęciu roku szkolnego wciąż kilkaset tysięcy rodzin nie złożyło wniosku. Czasu jest coraz mniej, dlatego resort rodziny postanowił przypomnieć o ostatecznym terminie.

800 PLUS DO LIKWIDACJI? MILLER SZCZERZE