Apple i cła Trumpa. Jak gigant transportuje iPhone'y z Indii do USA?

Zrównanie wieku emerytalnego: Polacy podzieleni w opiniach

Z najnowszego badania No Fluff Jobs wynika, że opinie Polaków na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn są mocno podzielone. 40% badanych uważa, że wiek emerytalny powinien być równy dla obu płci, podczas gdy 39% jest przeciwnego zdania. Pozostałe 21% nie ma sprecyzowanej opinii na temat zrównania wieku emerytalnego. Dyskusja o zmianach w przepisach trwa, a Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedział się za zrównaniem. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Zróżnicowane poglądy na emerytury kobiet i mężczyzn w zależności od wieku i płci

Badanie No Fluff Jobs pokazuje, że opinie na temat wieku emerytalnego różnią się w zależności od płci i wieku. Za zrównaniem wieku emerytalnego opowiada się 50% mężczyzn i tylko 29% kobiet. Przeciwne zdanie ma aż 50% kobiet i tylko 25% mężczyzn. Najbardziej przeciwni zrównaniu są badani w wieku 55-64 lata (48% jest przeciw). Największe poparcie dla zrównania wieku emerytalnego wyraża grupa 18-24 lata (54% jest za).

Składki B2B a emerytura: Czy samozatrudnieni powinni płacić więcej?

Kolejną kwestią jest wyrównanie składek emerytalnych dla samozatrudnionych (B2B), pracujących de facto dla jednego usługodawcy, ze składkami osób na umowie o pracę. Połowa (50%) popiera to, ale aż 37% nie ma zdania. Przeciwko wyrównaniu składek jest tylko 13% badanych. Zmiana ta wpłynęłaby na atrakcyjność B2B, popularnego w IT.

Paulina Król z No Fluff Jobs zauważa, że podstawa wymiaru składki B2B to średnio 46,7% podstawy pracownika na etacie. Zachęca osoby na B2B do oszczędzania na emeryturę. Najmniej zwolenników równego oskładkowania jest wśród młodych (18-34 lata).

Edukacja i oszczędzanie: Klucz do wyższych emerytur kobiet

Paulina Król z No Fluff Jobs podkreśla, że edukacja o systemie emerytalnym jest kluczowa, zwłaszcza wśród kobiet. Krótsza praca i niższe zarobki oznaczają niższe emerytury. Dlatego zachęca osoby na B2B do regularnego oszczędzania na emeryturę.