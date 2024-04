ZUS nie wypłaci emerytury! Nie da się tego uniknąć

Zwolnienie lekarskie wpływa na emeryturę?

Niestety niekiedy zdarza się tak, że pracownik jest zmuszony do przebywania na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji mało kto zastanawia się nad tym, czy taka nieobecność w pracy będzie miała wpływ na wysokość przyszłej emerytury. Okazuje się bowiem, że nie jest to bez znaczenia. Za okres zwolnienia chorobowego nie są pobierane składki więc nie zwiększa się kwota na koncie i subkoncie ZUS, która służy do wyliczenia wysokości emerytury. Jest jeszcze gorsze ryzyko. Zbyt częste przebywanie na L4 może pozbawić daną osobę prawa do emerytury w najniższej gwarantowanej wysokości.

Oto okresy nieskładkowe, których nie wlicza się do przyszłej emerytury:

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy,

zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowe lub opiekuńcze,

świadczenie rehabilitacyjne,

świadczenia, poza wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy, wypłacanych po ustaniu obowiązku ubezpieczenia.

Ale można wcześniej sprawdzić swoją sytuację. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tego, że staż pracy spełnia limity niezbędne do otrzymywania emerytury w minimalnej wysokości, należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. To druk US-7 - Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej. Warto to zrobić, bo w ten sposób dowiemy się, czy nie wystarczy przepracowanie kilku dodatkowych miesięcy, by uzyskać prawo do najniższej emerytury. W 2024 roku najniższa emerytura wynosi w zaokrągleniu 1788 zł brutto.

