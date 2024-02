Dodatki do emerytur. Waloryzacja świadczenia "Mama 4 plus"

Kobiety, które urodziły co najmniej 4 dzieci, mogą liczyć na specjalny dodatek do emerytury. Chodzi o świadczenie nazywane "Mama 4 plus". Dedykowane ono jest kobietom, które poświęciły się macierzyństwu, urodziły co najmniej 4 dzieci i teoretycznie miały utrudniony powrót do pracy, więc nie miały szansy na wypracowanie odpowiednich lat pracy niezbędnych do otrzymania nawet najniższej emerytury. A Dodatek czy świadczenie "Mama 4 plus" maksymalnie osiąga wysokość minimalnej emerytury, która to obecnie wynosi 1588,44 zł, a od marca wzrośnie do 1780,96 zł. Ale w praktyce średnio wynosiły one 740 zł.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przyznawane jest na wniosek, który to trzeba złożyć w ZUS. I uwaga. Prawo do świadczeń mają nie tylko kobiety, które przekroczyły 60. rok życia, ale i mężczyźni posiadający wiele dzieci. Jednak muszą zajść wyjątkowe okoliczności takie jak: śmierć matki, porzucenie rodziny przez matkę i pozostawienie dzieci pod opieką ojca. Słowem, ojciec, który ma co najmniej 65 lat i tym samy z racji wieku uzyskał prawa emerytalne, został sam z co najmniej 4 dzieci, które miał pod opieką. Z danych ZUS wynika, że średni wiek beneficjenta mama 4 plus to 69 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina jednak, że są sytuacje, w których dodatek do emerytury może zostać odebrany. W wypadku otrzymania innego świadczenia lub podjęcia pracy, należy niezwłocznie poinformować ZUS.

