i Autor: SHUTTERSTOCK senior ZUS

Kogo to dotyczy?

ZUS zawiesza wypłaty emerytur! 1 grudnia sądnym dniem dla seniorów

Od 1 grudnia w życie wejdą nowe limity dorabiania do emerytur! To oznacza, że seniorzy, którzy przekroczą nowy limit mogą spodziewać się ucięcia emerytury. Co więcej dotyczy to nie tylko 60-latków i 65-latków, ale także pozostałych emerytów i rencistów, którzy muszą się pilnować, aby nie przekroczyć limitów.