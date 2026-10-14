Dlaczego ZUS zmienia terminy wypłat świadczeń?

Pod koniec roku wielu emerytów i rencistów może być zaskoczonych, gdy pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawią się na ich kontach wcześniej niż zwykle. Nie jest to jednak żadna pomyłka. Wszystko wynika z prostego faktu: standardowe terminy wypłat świadczeń wypadają w dni ustawowo wolne od pracy lub w weekendy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma stałe daty, w których wysyła pieniądze: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca. Jeśli któryś z tych dni jest świętem lub przypada na sobotę czy niedzielę, ZUS ma obowiązek wypłacić świadczenie wcześniej. Właśnie taka sytuacja czeka nas w listopadzie i grudniu 2026 roku. Nowe terminy wypłat ZUS oznaczają, że miliony Polaków muszą być przygotowane na wcześniejsze przelewy i przekazy pocztowe.

Warto o tym pamiętać, planując domowy budżet, zwłaszcza że końcówka roku to czas zwiększonych wydatków związanych ze świętem Wszystkich Świętych, a później z Bożym Narodzeniem.

Kiedy emeryci dostaną pieniądze w listopadzie?

"Fakt" podkreślił, że największe zmiany w harmonogramie wypłat czekają seniorów już na przełomie października i listopada. Osoby, które standardowo otrzymują świadczenie 1. dnia miesiąca, tym razem dostaną pieniądze jeszcze w październiku. Dzieje się tak, ponieważ 1 listopada, czyli uroczystość Wszystkich Świętych, wypada w niedzielę, a więc dzień ustawowo wolny od pracy. W związku z tym ZUS przeleje pieniądze najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzający ten termin, czyli w piątek, 30 października 2026 roku.

To jednak nie koniec zmian w listopadzie. Przyspieszoną wypłatę otrzymają także osoby, których termin płatności przypada na 15. dzień miesiąca. W 2026 roku to również niedziela, więc emerytury i renty trafią do nich dwa dni wcześniej – w piątek, 13 listopada. Wcześniejsza wypłata emerytur w listopadzie obejmie więc dwie duże grupy seniorów, w tym około miliona osób, które standardowo otrzymują pieniądze 1. dnia miesiąca. Pozostałe terminy, czyli 6, 10, 20 i 25 listopada, wypadają w dni robocze, więc w tych przypadkach świadczenia będą realizowane bez zmian.

Kto może liczyć na dwie wypłaty w grudniu?

Grudzień będzie miesiącem, w którym aż połowa terminów wypłat zostanie przesunięta. Osoby, które otrzymują pieniądze 1, 10 i 15 dnia miesiąca, dostaną je bez zmian. Zmiany obejmą za to tych, których daty płatności wypadają w weekendy lub święta. Wypłaty z 6 grudnia (niedziela) trafią do seniorów najpóźniej w piątek, 4 grudnia. Podobnie będzie ze świadczeniami z 20 grudnia (również niedziela) – ZUS przeleje je do 18 grudnia.

Tradycyjnie już, osoby z terminem płatności na 25 grudnia mogą spodziewać się pieniędzy jeszcze przed Wigilią. Zmienione terminy wypłat ZUS w grudniu oznaczają, że wielu emerytów będzie miało środki na świąteczne przygotowania z odpowiednim wyprzedzeniem.

Największa niespodzianka czeka jednak na sam koniec roku. Osoby, których termin wypłaty przypada na 1 stycznia 2027 roku, otrzymają swoje pieniądze awansem. ZUS wyśle je jeszcze w starym roku – najpóźniej 31 grudnia. To oznacza, że niektórzy seniorzy w grudniu zobaczą na swoich kontach dwa przelewy: jeden standardowy, grudniowy, a drugi – za styczeń.

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