Krajowa Grupa Spożywcza (KGS) przyjęła całość dostarczonych buraków cukrowych od plantatorów, mimo trudnych warunków i zróżnicowanej jakości, by wspierać stabilną współpracę.

Na kampanię 2026/2027 KGS zakontraktowała 7,5 mln ton buraków po 33,5 euro/tonę, a buraki nadwyżkowe będą skupowane po 100 zł/tonę.

W odpowiedzi na nadprodukcję (często przekraczającą 200% kontraktu), KGS wprowadziła mechanizm sprzedaży buraków nadwyżkowych (powyżej 5% kontraktu) po 40 zł/tonę, aby uregulować rynek i chronić interesy plantatorów.

Ceny oferowane przez KGS należą do najbardziej konkurencyjnych w kraju, co pokazuje jej zaangażowanie w partnerstwo z polskimi producentami buraków cukrowych.

Uzgadnianie warunków kontraktacji buraków cukrowych na kampanię cukrowniczą 2026/2027 rozpoczął się jeszcze we wrześniu 2025 roku. Przedstawiciele strony plantatorskiej oraz Krajowej Grupy Spożywczej, odpowiedzialnej za zakupy surowca, wypracowali wspólne stanowisko. KGS przedstawiła stronie plantatorskiej plan kontraktacji buraków o standardowej zawartości cukru na poziomie 16 proc.

Łącznie Krajowa Grupa Spożywcza zakontraktowała 7,5 mln ton buraków cukrowych po cenie kontraktowej 33,5 euro za tonę. Jednocześnie cena buraków nadwyżkowych została ustalona na poziomie 100 zł za tonę, co pozwoliło na uporządkowanie zasad rozliczeń surowca dostarczanego ponad zakontraktowane ilości.

Po analizie kampanii 2025 r.

W kampanii cukrowniczej w 2025 roku ilość skupionych buraków nadwyżkowych przez Krajową Grupę Spożywczą stanowiła 15 proc. całkowitego skupu buraków. KGS nie prowadzi kontraktacji buraków nadwyżkowych, a mimo to cukrownie KGS przyjęły całość dostarczonych buraków. Decyzja ta była wyrazem odpowiedzialnej współpracy z producentami.

Po zakończeniu skupu oraz analizie zgromadzonych wolumenów, Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej wprowadził – zgodny z obowiązującymi przepisami – mechanizm ograniczający nadprodukcję buraków cukrowych. Surowiec dostarczany ponad zakontraktowane ilości kierowany jest do sprzedaży jako surowiec nadwyżkowy w cenie 80 zł za tonę.

Ceny regulują rynek

Decyzja została podjęta w odpowiedzi na liczne przypadki znaczącego przekraczania zakontraktowanych wolumenów dostaw, w tym sytuacje, w których plony przekraczały nawet 200 proc. poziomu wynikającego z umów. KGS chce uporządkować zasady współpracy i zapewnić równe traktowanie wszystkich plantatorów realizujących kontrakty zgodnie z ustaleniami. Problem jest istotny także dlatego, że ceny cukru na rynku krajowym i światowym są rekordowo niskie.

Zaproponowana cena skupu buraków nadwyżkowych w wysokości 40 zł za tonę – w ilości przekraczającej 5 proc, odpowiadającej średnim poziomom z lat ubiegłych – ma sprzyjać lepszemu dostosowaniu skali upraw do zakontraktowanych wolumenów. To służy zachowaniu równowagi ekonomicznej Spółki oraz ochronie interesów plantatorów realizujących dostawy na podstawie zawartych umów.