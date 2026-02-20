Kluczowe terminy składania wniosków o płatność w programie Rolnictwo 4.0 zostały wydłużone, dając rolnikom czas do 31 października 2026 roku

Analiza NaviAgro Group wskazuje, że inwestycja w systemy nawigacji RTK może zwrócić się w gospodarstwie nawet w dwa sezony

Młodzi rolnicy i producenci ekologiczni mogą uzyskać nawet 200 tysięcy złotych wsparcia z refundacją do 80% kosztów

Dane badawcze ujawniają, że inteligentne systemy pozwalają zaoszczędzić nawet do 85% wody i mogą zwiększyć plony o 40%

Ważne zmiany w Rolnictwie 4.0. Do kiedy trzeba złożyć wniosek o płatność?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszło naprzeciw oczekiwaniom rolników i jednostek doradztwa rolniczego, wydłużając kluczowe terminy w programie Rolnictwo 4.0. To dobra wiadomość dla tych, którzy napotkali trudności związane z dostępnością maszyn, kapryśną pogodą czy przedłużającymi się procedurami przetargowymi. Zgodnie z nowymi ustaleniami, wnioski o płatność zaliczkową można teraz składać do 30 czerwca 2026 roku, a o płatność końcową aż do 31 października 2026 roku. To istotna zmiana, ponieważ poprzednie terminy, upływające odpowiednio 31 marca i 30 czerwca, dla wielu mogły okazać się niemożliwe do dotrzymania. Większą elastyczność zyskali również beneficjenci naboru z 2023 roku. Dla nich ostateczny termin na zrealizowanie inwestycji to teraz 31 marca 2026 roku, co znosi wcześniejszy, sztywny wymóg ukończenia projektu w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Warto przypomnieć, jak działa mechanizm wsparcia w praktyce, na przykładzie naboru dla producentów świń, który Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zorganizowała w lipcu zeszłego roku. Do podziału było wówczas 210 milionów złotych. Młodzi rolnicy, czyli osoby poniżej 41. roku życia, oraz producenci żywności ekologicznej mogli liczyć na zwrot nawet 80% poniesionych kosztów. Pozostali wnioskodawcy mogli uzyskać dofinansowanie na poziomie do 65%. Program wspierał zarówno mniejsze, jak i większe inwestycje, z minimalną wartością projektu ustaloną na 15 tys. złotych, a maksymalną kwotą wsparcia sięgającą 200 tys. złotych. Dodatkowe punkty za produkcję ekologiczną czy status młodego rolnika zwiększały szansę na dotację, jednak ich brak nie przekreślał możliwości uzyskania wsparcia.

Drony, czujniki i systemy zarządzania. Na jaki sprzęt można dostać dofinansowanie?

Program Rolnictwo 4.0 otwiera drzwi do nowoczesnej agrotechniki, finansując technologie, które rewolucjonizują pracę w gospodarstwie. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup zaawansowanego sprzętu, takiego jak drony do monitorowania upraw i wykonywania precyzyjnych zabiegów. Wsparcie obejmuje również specjalistyczne oprogramowanie i kompleksowe systemy do zarządzania gospodarstwem. W przypadku produkcji zwierzęcej rolnicy mogą ubiegać się o środki na wdrożenie czujników biometrycznych monitorujących stan zdrowia stada, automatycznych systemów żywienia czy rozwiązań poprawiających dobrostan. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kluczowe jest, aby zakupione maszyny i urządzenia potrafiły ze sobą współpracować. Muszą być zintegrowane z systemem zarządzania i zdolne do bezprzewodowej wymiany danych. Dodatkowym ułatwieniem są uproszczone przepisy dotyczące stosowania dronów w ochronie roślin, które obowiązują od 11 lutego tego roku i znoszą między innymi wymóg minimalnej powierzchni pola.

Jak szybko zwraca się inwestycja w rolnictwo 4.0? Konkretne liczby

Inwestycja w rolnictwo precyzyjne to nie tylko nowoczesny sprzęt, ale przede wszystkim realne korzyści ekonomiczne i mniejszy wpływ na środowisko. Dane udostępnione przez firmę ONDO Smart Agriculture Solution pokazują, że wdrożenie inteligentnych systemów pozwala zaoszczędzić nawet do 85% wody i do 50% energii, a jednocześnie może przyczynić się do wzrostu plonów o 40%. Potencjał tych technologii dostrzega cały świat. Według analizy Research and Markets, wartość globalnego rynku rolnictwa precyzyjnego ma wzrosnąć z niespełna 8 miliardów dolarów w 2022 roku do niemal 21 miliardów dolarów w 2030 roku. Polskie doświadczenia z 2025 roku potwierdzają, że około 16% rolników stosujących te rozwiązania podejmuje trafniejsze decyzje, co bezpośrednio poprawia opłacalność produkcji. Praktyczne wyliczenia NaviAgro Group wskazują, że w gospodarstwach o powierzchni do 200 hektarów inwestycja w systemy nawigacji RTK zwraca się już po dwóch lub trzech sezonach, pod warunkiem, że system jest wykorzystywany w co najmniej 80% zabiegów agrotechnicznych.

MINISTER ROLNICTWA APELUJE: KUPUJ OD ROLNIKA, NIE W SIECI!

13