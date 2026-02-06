Najważniejsze w skrócie:

Analiza wyliczeń rynkowych ujawnia, jak cecha Dry-Down może obniżyć koszty suszenia ziarna nawet o 120 złotych na tonie

Cecha Stay-Green staje się kluczowa w uprawie kukurydzy w związku z zaostrzonymi limitami mykotoksyn obowiązującymi od 2026 roku

Eksperci wskazują, że nowa odmiana kukurydzy DKC3152 zapewnia wysoki potencjał plonowania także na słabszych stanowiskach glebowych

DKC3152: nowa odmiana kukurydzy

W obliczu rosnących kosztów produkcji i niepewności na rynku, firma Bayer proponuje rolnikom na sezon 2026 nową, wczesną odmianę kukurydzy na ziarno – DKC3152. Jest to propozycja o klasie wczesności FAO 220-230, która, jak czytamy w „Katalogu odmian kukurydzy DEKALB 2026”, odznacza się bardzo wysokim potencjałem plonowania.

Co ważne, odmiana ta jest rekomendowana również na słabsze stanowiska glebowe. Jej silny wigor początkowy oraz duża tolerancja na niskie temperatury mogą zapewnić uprawie pewny i dynamiczny start. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy, jak podaje portal Zasiej Pole, obecne ceny skupu kukurydzy mokrej na poziomie 380-430 zł za tonę często nie pokrywają kosztów.

Prognozy Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych wskazują ponadto na ich dalszy wzrost o około 3% w 2026 roku. Aby w pełni wykorzystać potencjał tej odmiany, Bayer Crop Science Polska sugeruje obsadę od 8,5 do 9 roślin na metr kwadratowy w optymalnych warunkach, a w przypadku niedoborów wody warto ją zmniejszyć do 7,5 roślin.

Nowa odmiana wpisuje się w szerszą strategię hodowlaną firmy, która ma na celu stabilizację dochodów gospodarstw w obliczu zmiennej pogody i presji ekonomicznej. Jednym z filarów tej strategii jest program Field Shield. Gromadzi on odmiany o podwyższonej tolerancji na stresy, takie jak susza czy chłody, które są specjalnie dopasowane do warunków panujących w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem jest zapewnienie stabilnego i wysokiego plonowania nawet w trudniejszych sezonach. Działania te nabierają szczególnego znaczenia w kontekście prognoz rynkowych.

Według danych z raportu „Monitorowanie zagranicznych rynków rolnych” z 2025 roku, przewidywany spadek zbiorów kukurydzy w Unii Europejskiej o 4% może wpłynąć na poprawę cen. Szacuje się, że pod koniec 2026 roku cena za tonę może sięgnąć 950 zł, co oznaczałoby wzrost o 50 zł w stosunku do roku ubiegłego. Dodatkowym wsparciem dla rolników jest program lojalnościowy Kometa, który pozwala wymieniać punkty za zakupione nasiona na nagrody.

Mniejsze koszty suszenia

Jedną z kluczowych cech odmiany DKC3152, która bezpośrednio przekłada się na zysk, jest silny efekt Dry-Down. W praktyce oznacza to, że ziarno w czasie zbioru ma wyjątkowo niską wilgotność, co znacząco obniża koszty jego suszenia. Jak wyliczył portal Agronews, oszczędności z tego tytułu mogą sięgać od 70 do nawet 120 złotych na każdej tonie. Odmiany posiadające tę cechę osiągają wilgotność na poziomie 26-32%, co pozwala uniknąć intensywnego i kosztownego dosuszania.

Według portalu Wiescirolnicze.pl, sam proces suszenia ziarna z wilgotności 26% do wymaganego poziomu 14% generuje koszt rzędu 70-120 zł na tonę. Inną ważną cechą genetyczną w ofercie DEKALB jest Stay-Green. Dzięki niej liście i łodygi dłużej pozostają zielone, co wydłuża proces fotosyntezy, a tym samym zwiększa potencjał plonotwórczy i daje rolnikowi większą elastyczność w planowaniu terminu zbioru.

Cecha Stay-Green zyskuje na znaczeniu także w kontekście nowych przepisów. W 2026 roku zaczną obowiązywać zaostrzone limity dotyczące mykotoksyn w kukurydzy. Maksymalny dopuszczalny poziom deoksyniwalenolu (DON) zostanie obniżony z 1750 do 1500 mikrogramów na kilogram.

Badania przytoczone w publikacji „Fuzariozy w kukurydzy” z 2025 roku pokazały, że odmiany z cechą Stay-Green wykazują mniejszą podatność na porażenie przez grzyby fuzaryjne, co ogranicza ryzyko skażenia ziarna. Z myślą o produkcji pasz i biogazu Bayer rozwija również program SiloExtra, oferujący odmiany kiszonkowe o optymalnej kombinacji wydajności suchej masy, zawartości skrobi i strawności włókna. Inwestycje w tym kierunku wydają się szczególnie obiecujące, zwłaszcza że w tym miesiącu wchodzą w życie przepisy ułatwiające rolnikom budowę biogazowni, a cały sektor, jak podsumowali analitycy w ubiegłym roku, wszedł w fazę dynamicznego rozwoju.

