Paliwo rolnicze tańsze o prawie 1,50 zł za litr. Zostało już tylko kilka dni na złożenie wniosku

Analiza danych rynkowych ujawnia, że za wysokimi cenami diesla dla rolników stoją rekordowe marże detaliczne na stacjach paliw

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2026 roku obniża realny koszt zakupu litra oleju napędowego o blisko 1,50 zł

Eksperci ostrzegają, że kluczowy termin na złożenie wniosku o zwrot podatku za paliwo mija już 2 marca 2026 roku

Limit zwrotu akcyzy sięga 162,80 zł na hektar, a dodatkowe wsparcie przysługuje za hodowlę bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz czy koni

Ile kosztuje olej napędowy dla rolników? Ceny w hurcie a rekordowe marże na stacjach

Koniec lutego przynosi uspokojenie na hurtowym rynku paliw, co dla wielu rolników może być sygnałem do uzupełnienia zapasów oleju napędowego przed zbliżającymi się pracami polowymi. Jak wynika z danych publikowanych na portalach agronews.com.pl oraz reflex.com.pl, średnie ceny w polskich rafineriach ustabilizowały się na poziomie około 4768-4769 zł za metr sześcienny. W praktyce oznacza to, że na stacjach paliw ceny za litr diesla wahają się od 5,87 zł do 5,99 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, który porusza serwis agroprofil.pl. Modelowa marża detaliczna na oleju napędowym osiągnęła na początku tego roku najwyższy od dekady poziom 54 groszy na litrze, a w przypadku stacji sieciowych realnie może przekraczać nawet 60 groszy. Ostateczną cenę kształtuje również opłata paliwowa, która, jak donoszą forsal.pl i businessinsider.pl, od 1 stycznia 2026 roku wzrosła do 453,52 zł za każde 1000 litrów paliwa.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Terminy i kwoty zwrotu

Odsuwanie decyzji o zakupie paliwa na marzec może okazać się ryzykowne, ponieważ rosnący popyt w szczycie sezonu agrotechnicznego często prowadzi do wzrostu cen i marż dystrybutorów. Analiza portalu agroprofil.pl pokazuje, że różnica między ceną hurtową a tą na stacjach może oznaczać konkretne oszczędności, sięgające nawet 640 zł na każdym zakupionym 1000 litrów. Kluczowym elementem obniżającym rzeczywisty koszt paliwa jest zwrot podatku akcyzowego, który w 2026 roku wynosi 1,48 zł za litr. Jak informują serwisy rządowe oraz Tygodnik Rolniczy, limit zwrotu to 162,80 zł na każdy hektar użytków rolnych. Po uwzględnieniu tej ulgi, efektywny koszt litra oleju napędowego może spaść do poziomu około 4,50 zł. Warto się jednak spieszyć, ponieważ termin składania wniosków w pierwszej turze mija 2 marca 2026 roku. Co więcej, rolnicy prowadzący hodowlę mogą ubiegać się o dodatkowy zwrot w wysokości 59,20 zł na dużą jednostkę przeliczeniową bydła, owiec, kóz czy koni oraz 5,92 zł na każdą sztukę trzody chlewnej w średniorocznej obsadzie. Choć obecnie cena ropy Brent na światowych rynkach utrzymuje się poniżej 68 dolarów za baryłkę, nie można zapominać o napięciach na Bliskim Wschodzie, które mogą szybko wpłynąć na ceny paliw w Polsce.

