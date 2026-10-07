Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadza testament audiowizualny i znacząco zaostrza zasady testamentu ustnego, co ma zmniejszyć nadużycia, ale może wywołać nowe rodzaje sporów.

Testament ustny będzie wymagał natychmiastowego spisania i podpisu spadkodawcy oraz trzech bezstronnych świadków, a po 3 miesiącach od ustania zagrożenia straci ważność.

Ostatnią wolę będzie można nagrać kamerą lub telefonem (testament audiowizualny), ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i zawsze w obecności trzech świadków, a nagranie trzeba dostarczyć do sądu/notariusza w 3 miesiące.

Nowe przepisy mogą jednak generować spory o autentyczność nagrań, dlatego najlepiej nie czekać i spisać testament u notariusza lub własnoręcznie.

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Testament ustny, najczęściej sporządzany w szpitalu lub hospicjum, od lat budzi największe kontrowersje i jest źródłem trudnych sporów sądowych. Obecnie wystarczy obawa rychłej śmierci, by spadkodawca mógł przekazać swoją wolę przy trzech świadkach, którzy mają aż rok na spisanie jego słów. – To furtka do nadużyć. Pismo często nie ma podpisu zmarłego, tylko podpisy świadków i bywa sporządzane już po pogrzebie. Spory o takie testamenty należą do najtrudniejszych, bo słowo stoi przeciwko słowu – komentuje mec. Karolina Pilawska, prawniczka specjalizująca się w sprawach spadkowych.

Projektowane przepisy mają to ukrócić. Testament ustny będzie można sporządzić tylko wtedy, gdy jednocześnie grozi rychła śmierć, a nagłe okoliczności uniemożliwiają napisanie testamentu czy wezwanie notariusza. Jego treść będzie musiała zostać spisana niezwłocznie, a pismo powinien podpisać także sam spadkodawca, jeśli to możliwe. Co ważne, zniknie możliwość odtworzenia woli zmarłego wyłącznie na podstawie zeznań świadków.

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Testament audiowizualny, czyli ostatnia wola nagrana telefonem

Największą nowością jest testament audiowizualny, który pozwoli w nagłej sytuacji utrwalić ostatnią wolę kamerą lub telefonem, zamiast spisywać ją na kartce. Taka forma będzie dopuszczalna tylko w tych samych, ściśle określonych okolicznościach co testament ustny. Kluczowy będzie wymóg formalny: na nagraniu muszą być widoczni i rozpoznawalni zarówno spadkodawca, jak i co najmniej trzej świadkowie. Jak podkreśla adw. Karolina Pilawska, ekspertka od spraw spadkowych, „selfie z ostatnią wolą nagrane w samotności nadal nie będzie ważnym testamentem”. Kopię nagrania na trwałym nośniku, np. pendrivie, trzeba będzie przekazać do sądu lub notariusza w ciągu trzech miesięcy od śmierci spadkodawcy.

Patrzę na te zmiany przez pryzmat spraw, które trafiają do kancelarii. Myślę, że testamentów ustnych będzie mniej, ale spory o nie się nie skończą. Zmieni się tylko oś sporu. Dziś najczęściej kłócimy się o to, co zmarły naprawdę powiedział. Po zmianach równie ważne będzie pytanie, czy w ogóle można było sporządzić testament w tej formie. Skoro obie przesłanki mają być spełnione łącznie, rodzina pominięta w testamencie będzie dowodzić, że do szpitala dało się jednak sprowadzić notariusza albo że chory mógł sam napisać testament. Sądy będą musiały wyznaczyć granicę tego, co jest nadmiernie utrudnione i zanim orzecznictwo się ustabilizuje, wynik takich spraw będzie trudny do przewidzenia - komentuje mec. Pilawska.

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