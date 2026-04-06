Polska jest liderem AI w Europie Środkowo-Wschodniej, zajmując 7. miejsce w UE pod względem liczby specjalistów AI.

Polacy, tacy jak Wojciech Zaremba (współzałożyciel OpenAI) i Mati Staniszewski (twórca ElevenLabs wycenionego na 6,6 mld USD), odgrywają kluczową rolę w globalnym rozwoju AI.

Polska aktywnie rozwija własne modele językowe, takie jak Bielik i PLLuM, wzmacniając niezależność technologiczną Europy.

Kraj przyciąga inwestycje w AI dzięki dużej liczbie inżynierów i silnej tradycji matematycznej, co sprzyja rozwojowi innowacyjnych startupów i centrów badawczo-rozwojowych.

Polska nowym centrum AI w Europie

Jeszcze do niedawna Polska kojarzyła się w branży IT głównie z outsourcingiem. Ten obraz szybko się zmienia. Dziś coraz częściej mówi się o naszym kraju jako o ważnym ośrodku rozwoju sztucznej inteligencji. Polscy naukowcy i przedsiębiorcy nie tylko nadążają za globalnymi trendami, ale aktywnie je współtworzą, budując rozwiązania, z których korzystają największe firmy technologiczne.

Skalę tej zmiany najlepiej pokazują liczby. Według raportów branżowych Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją. W Europie Środkowo-Wschodniej jesteśmy pod tym względem absolutnym liderem. Co więcej, z analiz Human+AI Institute wynika, że aż 63% firm w Polsce aktywnie korzysta z narzędzi generatywnej AI. To jeden z najwyższych wskaźników na świecie, przewyższający nawet Stany Zjednoczone.

Polacy, którzy stoją za globalnymi gigantami technologii

Za globalnym sukcesem sztucznej inteligencji stoją konkretne nazwiska, a wśród nich znajdziemy wielu Polaków. Jednym z najbardziej znanych jest współzałożyciel OpenAI, Wojciech Zaremba, który brał udział w tworzeniu przełomowych modeli GPT, napędzających m.in. ChataGPT. W rozwój dużych modeli językowych zaangażowani byli także inni polscy badacze, tacy jak Jakub Pachocki, Szymon Sidor czy Łukasz Kaiser.

Prawdziwym fenomenem jest historia Matiego Staniszewskiego, współtwórcy startupu ElevenLabs. Jego firma, rozwijająca technologię syntetycznego głosu, osiągnęła wycenę 6,6 mld dolarów, co czyni ją jednym z najcenniejszych przedsięwzięć AI w Europie. Technologia ElevenLabs jest już wykorzystywana w produkcji filmów, grach i marketingu na całym świecie. To pokazuje, że polscy specjaliści AI potrafią budować firmy konkurujące z amerykańskimi gigantami.

Krajowe projekty i naukowe fundamenty sukcesu

Polska w AI to nie tylko sukcesy za granicą, ale również prężnie rozwijający się krajowy ekosystem. Przykładem jest Bielik – otwarty model językowy, trenowany na ogromnych zbiorach danych w języku polskim. Dzięki temu osiąga wyniki porównywalne z komercyjnymi modelami zagranicznymi. Innym ważnym projektem jest PLLuM, w ramach którego polskie instytucje naukowe tworzą własną rodzinę modeli językowych, wzmacniając technologiczną niezależność kraju.

Fundamentem tych sukcesów jest silne zaplecze naukowe. Wśród najbardziej cenionych badaczy na świecie znajduje się profesor Andrzej Cichocki, którego prace należą do 1% najczęściej cytowanych publikacji o AI. Ważną rolę odgrywają też tacy naukowcy jak profesor Janusz Kacprzyk, specjalista od logiki rozmytej, czy wyróżnione w rankingu TOP-100 Women in AI badaczki – profesor Halina Kwaśnicka i profesor Urszula Markowska-Kaczmar. To właśnie ich praca, w połączeniu z tradycyjnie wysokim poziomem edukacji matematycznej, przyciąga do Polski globalne inwestycje i centra badawczo-rozwojowe.

