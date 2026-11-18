Tylko co czwarty menedżer w Polsce i Europie potwierdza, że większość pracowników aktywnie korzysta z zakupionego oprogramowania, co wskazuje na marnowanie cyfrowych inwestycji.

Mimo że Polska jest liderem w zakupie usług chmurowych (55,5% firm), to często myli inwestycje z prawdziwą transformacją, tworząc "cyfrową biurokrację" zamiast usprawnień.

Prawdziwą barierą transformacji cyfrowej nie jest brak nowoczesnych narzędzi, lecz opór liderów przed zmianą starych nawyków i efektywnym wdrażaniem nowych procesów.

Wdrażanie AI jest ostrożne: tylko 9,5% firm w pełni ją integruje, a kluczowe dla zwiększenia zaufania są prosta integracja z istniejącymi systemami i możliwość ludzkiej kontroli nad decyzjami.

Co z tego, że firmy kupują oprogramowanie, skoro nikt go nie używa?

Wydaje się, że biznes w Europie, w tym w Polsce, ruszył na wielkie cyfrowe zakupy. Nowoczesne systemy, platformy w chmurze, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – budżety na IT rosną. Problem w tym, że za inwestycjami nie idzie realna zmiana w sposobie pracy.

Dane są bezlitosne. Zgodnie z najnowszym raportem przygotowanym przez Factorial, europejską platformę wspierającą firmy w codziennym działaniu, zaledwie jedna czwarta menedżerów przyznaje, że większość ich pracowników (ponad 60%) aktywnie korzysta z firmowego oprogramowania. A jeśli spojrzymy na bardziej zaawansowane funkcje, takie jak planowanie, analiza danych czy generowanie raportów, jest jeszcze gorzej. Tutaj odsetek spada do zaledwie 18,5%. Najnowszy raport Factorial, platformy opartej na AI, pokazuje, że prawdziwe wykorzystanie oprogramowania w firmach jest na alarmująco niskim poziomie.

Dlaczego polska transformacja cyfrowa to cyfrowa biurokracja?

Na pierwszy rzut oka Polska wygląda na lidera cyfrowych zmian. Według danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, odsetek firm zatrudniających co najmniej 10 osób, które kupowały usługi chmurowe, wystrzelił z 17,5% w 2019 roku do 55,5% w 2025 roku. To ogromny skok, dzięki któremu już w 2023 roku przegoniliśmy średnią unijną.

Gdzie więc leży problem? Tomasz Wykowski, Country Manager Factorial w Polsce, stawia sprawę jasno: mylimy zakupy z prawdziwą transformacją.

Polskie firmy coraz śmielej inwestują w nowoczesne technologie, ale wciąż mylą sam zakup z transformacją cyfrową. Wydajemy coraz więcej na chmurę i AI, po czym w praktyce tkwimy w epoce Excela, bo menedżerowie dla własnego spokoju każą zespołom wpisywać dane do systemu, a potem i tak agregują je w arkuszach. Zamiast realnie usprawniać pracę, fundujemy ludziom cyfrową biurokrację i przepalamy budżety.

Jak dodaje ekspert, sedno problemu tkwi w mentalności. Problem polega na tym, że prawdziwą barierą w transformacji cyfrowej nie jest dziś brak narzędzi, lecz przyzwyczajenia liderów, którzy boją się odciąć stare nawyki.

Jak firmy wdrażają sztuczną inteligencję i czego się boją?

Podobnie ostrożne podejście widać w przypadku sztucznej inteligencji. Zaledwie 6,5% europejskich firm badanych przez Factorial w ogóle nie korzysta z AI. Jednocześnie tylko 9,5% zintegrowało ją w pełni z większością swoich procesów. Reszta albo używa jej wybiórczo, albo dopiero analizuje możliwości.

Co mogłoby przekonać niezdecydowanych? Okazuje się, że nie chodzi o przełomowe funkcje, ale o poczucie bezpieczeństwa. Dla prawie co czwartej firmy (23%) czynnikiem, który najbardziej zwiększyłby zaufanie do AI, jest prosta integracja z oprogramowaniem, którego już używają i któremu ufają.

Kluczowa pozostaje jednak kontrola. Tylko 7% ankietowanych przyznaje, że w ich firmie sztuczna inteligencja samodzielnie zarządza procesami od początku do końca. Dla firm kluczowe pozostaje jednak to, by to człowiek miał ostatnie słowo – możliwość zatwierdzenia decyzji technologii najbardziej zwiększyłaby zaufanie do systemów AI (22% wskazań). To pokazuje, że choć biznes chce być nowoczesny, to wciąż boi się oddać maszynom pełną autonomię.

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