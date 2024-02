Ekstra 1500 zł od Tuska na dziecko! Ujawnili zasady “babciowego”

Nowe 1500 zł na dziecko. "Babciowe" od rządu Tuska. Zasady programu

Program 500 plus, funkcjonujący od 2016 roku, miał na celu wsparcie demografii w Polsce. Jednak ostateczne wyniki pokazują, że nie spełnił on tych oczekiwań. Teraz, zamiast tego, pojawiło się "babciowe". Premier Donald Tusk obiecał wprowadzenie programu, który zachęci kobiety do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim.

1500 zł miesięcznie ma być wypłacane każdej mamie lub rodzinie, która potrzebuje wsparcia w opiece nad dzieckiem. To propozycja mająca umożliwić obojgu rodzicom pracę zawodową. Pomysł ten pochodzi od nowego ministra finansów, Andrzeja Domańskiego, który uważa, że wspiera on nie tylko kobiety, ale również całą gospodarkę.

Warunki otrzymania babciowego w 2024 roku obejmują:

Zatrudnienie na etacie lub umowę zlecenie.

Miesięczną pensję poniżej określonego progu.

Miesięczne wynagrodzenie na poziomie co najmniej minimalnej krajowej.

Pieniądze będą wypłacane od momentu powrotu do pracy do ukończenia przez dziecko 36 miesiąca życia. Minimalna krajowa zmienia się, obecnie wynosi 4242 zł brutto od stycznia 2024 roku i wzrośnie do 4300 zł brutto od lipca tego roku. Program będzie skierowany również do ojców. Próg dochodowy odnosi się do jednego z rodziców. Oznacza to, że aby otrzymać babciowe, dochody jednego z rodziców muszą mieścić się w określonych widełkach.

Ekonomiści szacują, że rocznie koszt babciowego może wynieść 3-5 mld zł. W porównaniu, roczny koszt finansowania 500 plus przed waloryzacją programu do 800 zł wynosił średnio 40 mld zł.

