Rynek pracy

4-dniowy tydzień pracy w Polsce już możliwy. Z taką samą pensją?

Co jakiś czas wraca temat 4-dniowego tygodnia pracy. Na razie skończyło się na zapowiedziach. Agnieszka Dziemianowicz - Bąk minister rodziny i polityki społecznej zapowiada do końca kadencji wprowadzenie nowego prawa, ale jak na razie na tym koniec. Rodzi się wiele pytań, czy stać nas na wprowadzenie takiego rozwiązania, w sytuacji kiedy Polska wciąż goni zachodnie gospodarki. Co mówią eksperci?