5 mld zaliczki z KPO to zasługa PiS? Tak twierdzi były minister

Polska dostanie 5 mld euro z KPO. Tusk mówi o "prezencie pod choinkę"

W piątek w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, po spotkaniu z premierem Tuskiem, ogłosiła, że KE jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Jak mówiła, pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianami klimatu.

Z kolei premier Tusk powiedział, że jego rząd "złożył dzisiaj wnioski o płatność w KPO". Jak podkreślił, "do końca tego roku, trochę symbolicznie, pod choinkę, dostaniemy te pierwsze 5 mld euro".

Z kolei we wpisie na platformie X Tusk napisał: "Nasze pieniądze wreszcie ruszyły! Na dzień dobry 22 miliardy PLN, jeszcze w tym roku! Wniosek o kolejne 30 już złożony. CDN".

Były minister PiS: to sukces mojego byłego resortu

Były minister funduszy i polityki regionalnej ocenił w rozmowie z PAP, że informacje, które trafiają, to żadna nowość. "To po prostu realizacja tego, co przygotował rząd PiS" - zauważył.

- To są środki finansowe, które zostały zabezpieczone przez radę Ecofin jeszcze w czasach, kiedy rządy sprawowało Prawo i Sprawiedliwość - wskazał Puda.

- To są środki, które wynikają z tego, że złożyliśmy wniosek o rewizję KPO. To są środki, które trafiają do Polski automatycznie, nie są obarczone żadnymi dodatkowymi kamieniami milowymi - podkreślił.

- To jest sukces mojego byłego resortu funduszy i polityki regionalnej - dodał polityk PiS.

Puda odniósł się też do informacji o złożeniu wniosku o wypłatę środków z KPO. Jak powiedział, Komisja Europejska przekazywała informację, że aby złożyć ten wniosek muszą być spełnione poszczególne kamienie milowe.

- Na dzisiaj tych zmian ustawowych, legislacyjnych nie przeprowadzono, a wniosek został złożony. Pojawia się więc pytanie, czy ten wniosek został złożony tylko PR-owo, czy jest tak, że KE zapewniła obecny rząd o tym, że te środki trafią, pomimo że te kamienie milowe nie zostały spełnione - mówił Puda.

Komisja Europejska w drugiej połowie listopada wydała pozytywną opinię ws. zmienionego Krajowego Planu Odbudowy; chodzi o ponad 5 mld euro zaliczek. Jak podał wówczas resort funduszy i polityki regionalnej, chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia.

KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,82 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,28 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Większość tych środków będzie inwestowana w formie instrumentów finansowych, co umożliwi realizację projektów po 2026 r., nawet przez kolejne 30 lat.

