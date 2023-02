5 sposób na tanie podróżowanie w 2023. Jak to robić w czasie drożyzny?

Podwyżki cen straszą polskich podróżnych

Wzrost cen, który widać dookoła nas, stale wpływa na zachowania konsumenckie w Polsce. Jak pokazują dane, codziennie ograniczamy swoje wydatki średnio o 10-15%. Najczęściej podawanym powodem jest inflacja, a następnie obawa przed pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w kraju. Trzecim z kolei wymienianym powodem jest brak osobistych oszczędności. W innym badaniu platforma UCE Research wskazała również, że ponad połowa konsumentów odczuwa obecnie spadek samopoczucia i zdrowia psychicznego w związku z sytuacją gospodarczą kraju. Podróże to świetny pomysł na rozładowanie wszelkich stresów związanych m.in. z presją ekonomiczną. Nadal chcemy podróżować - w ubiegłym roku dwie trzecie Polaków miało sprecyzowane plany wakacyjne, a połowa chciała spędzić urlop w kraju - wynika z danych Europ Assistance.

Ale w 2023 roku (całkiem słusznie) obawiamy się, że może to zaboleć nasze portfele. I nie chodzi tu tylko o "paragony grozy” z nadbałtyckich kurortów czy toalety za 10 zł, które można spotkać na słynnych zakopiańskich Krupówkach. Rosnące ceny transportu stają się coraz większym problemem dla osób aspirujących do wyruszenia w podróż po kraju. Na przykład od 11.01.23 obowiązują nowe cenniki PKP. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, podróże InterCity Express będą teraz droższe o 17,4%, a szybsze połączenia pociągami Pendolino o 17,8%. Ceny biletów TLK wzrosną o 11%, a odcinkowych o około 10%.

"Niestety ceny biletów, nie tylko kolejowych, rosną z powodów takich jak wysoka inflacja i koszty energii. Podróż z Warszawy do Krakowa, w zależności od klasy i rodzaju pociągu, może kosztować od 76 zł (2 klasa, TLK) do nawet 304 zł (1 klasa, EIP), bez zniżek studenckich czy promocji," wyjaśnia Olgierd Szyłejko, country manager BlaBlaCar Polska. "W sytuacji, gdy nawet transport publiczny drożeje, coraz więcej Polaków szuka sposobów na obniżenie kosztów. I właśnie dlatego trendy, takie jak carpooling, zyskują teraz na popularności. Szybko zauważono, że średnia cena przejazdu na tej samej trasie z Warszawy do Krakowa w aplikacji carpoolingowej waha się od 50 do 60 zł. To okazja w porównaniu z niektórymi operatorami transportu publicznego.".

5 porad dotyczących podróży przyjaznej dla budżetu

Nawet przy inflacji i niepewności gospodarczej, podróże nie muszą być tylko dla bogatych - nadal można poruszać się po kraju w dość tani sposób. Jeśli zamierzasz wyruszyć w podróż po kraju, warto pomyśleć nieszablonowo. Oto 5 nieoczywistych sposobów na to, by pozwolić sobie na podróżowanie w 2023 roku:

Nowy trend: house-sitting

Zawsze znajdą się osoby oferujące darmowe zakwaterowanie w zamian za opiekę nad ich domem lub zwierzakami podczas ich nieobecności. Jest to świetny pomysł dla miłośników zwierząt, studentów szukających okazji do zwiedzenia kraju, a także osób, które chciałyby wyjechać na workation (połączenie pracy + urlopu, zwykle jest to wyjazd w miejsce odpoczynku, gdzie pracownik pracuje zdalnie). Grupy house-sittingowe można znaleźć w mediach społecznościowych, istnieją również dedykowane temu strony internetowe.

Poza sezonem też może być pięknie

Choć wizyta w jakimś zabytkowym miasteczku z okazji świątecznego jarmarku czy majowy weekend nad morzem mają wiele uroku, spróbuj odkryć nowe miejsca poza sezonem. Zdobądź się na odwagę i zarezerwuj wyjazd zaraz po feriach zimowych, wczesną wiosną lub późną jesienią. Hotele zaoferują lepsze ceny, a poza tym możesz zobaczyć normalnie "oblegane" atrakcje bez konieczności stania w kolejce.

Aplikacja carpoolingowa to Twój przyjaciel

Zabierając do samochodu trzech dodatkowych pasażerów, można zmniejszyć koszty podróży o 3/4. Przy cenach benzyny w Polsce przekraczających 7 zł za litr, takie rozwiązanie jest szczególnie warte rozważenia. „BlaBlaCar może rozwiązywać istotne wyzwania, które stoją przed nami – od drożyzny na stacjach benzynowych, po te związane z ekologią, gdyż im więcej osób podróżuje jednym środkiem lokomocji, tym mniejszy ślad węglowy. Nie mówiąc już o tym, że w ten sposób można poznać nowych ludzi i mieć z kim porozmawiać w samochodzie.” – dodaje Olgierd Szyłejko.

Unikaj miejsc turystycznych

Mniej skomercjalizowane miejsca w pobliżu głównych ośrodków turystycznych mogą nie tylko oferować dobre okazje, jeśli chodzi o zakwaterowanie, ale mogą być również bardziej ekscytujące! Wybierz miejsca poza szlakiem, zatrzymaj się w sąsiedztwie popularnych kurortów i zwiedzaj obszary, które są zwykle pomijane. Bonus: często masz bardziej przyjaznych mieszkańców, spokojniejsze noce i lepsze możliwości poznania lokalnej kultury.

Znajdź miejsce z aneksem kuchennym

W obliczu wzrostu cen w polskich restauracjach, jedzenie na mieście podczas podróży może kosztować nie mało. Dlatego warto rezerwować apartamenty lub pokoje hotelowe, w których można ugotować lub podgrzać podstawowe potrawy i zrobić sobie kawę. Planując podróż warto też szukać lokalnych targowisk lub tanich sklepów - nie dość, że można skosztować lokalnych specjałów, to jeszcze sporo zaoszczędzić.

Przestrzegając tych kilku zasad, Twoje podróże staną się nie tylko bardziej opłacalne. Pozwolą Ci również odkryć niezwykłe miejsca, poznać ciekawych ludzi i poszerzyć horyzonty. Gotowi spakować torby na kolejną wyprawę?

Sonda Masz już zaplanowane wakacje? Tak, wszystko już dopięte na ostatni guzik Coś już zaplanowane, ale jeszcze bez szczegółów Nie, w tym roku działam spontanicznie