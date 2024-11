800 plus dla Ukraińców. Tyle dzieci z Ukrainy ma pieniądze od Polski

800 plus dla Ukraińców

Ukraińcy przebywający w Polsce mieli prawo do pobierania 800 zł na dziecko. Polski rząd postanowił zmienić te zasady i przyznawać prawo do pobierania 800 zł na dziecko po warunkiem, że dziecko podejmuje naukę w polskiej szkole. Resort edukacji w taki sposób chciał uporządkować kwestię wypłat pieniędzy w ramach programu popularnie nazywanego "800 plus" dla Ukraińców i doprowadzić do wypłaty pieniędzy tym rodzinom, które faktycznie rozpoczęły nowe życie w Polsce, rodzice podejmują pracę, a dzieci uczą się tego, co dzieci polskie. ZUS podał, że w 2022 r. od stycznia do grudnia świadczenie na dziecko wypłacono dla 514,4 tys. ukraińskich dzieci, a w analogicznym okresie 2023 roku pieniądze dostawało 322,7 tys. dzieci. Natomiast w 2024 roku w okresie od stycznia do lipca 800 plus wypłacono już jedynie 246,8 tys. dzieci z Ukrainy. O czym to może świadczyć? To może pokazywać, że pieniądze na dziecko od polskiego państwa pobierali Ukraińcy, którzy de facto przebywali na terenie swojego kraju lub przebywali w Polsce, ale nie asymilowali się i nie posyłali dzieci do polskich szkół. A przypominamy, że w Polsce jest obowiązek edukacji dzieci. Od 1 września 2024 wypłata świadczenia 800 plus oraz świadczenia Dobry Start jest powiązana z obowiązkiem edukacji w polskiej szkole. Oznacza to więc, że utrzymanie wypłat 800 plus na ukraińskie dzieci wymaga ich kształcenia w polskiej zerówce, w szkole podstawowej i w szkole ponadpodstawowej. Jest jednak pewien wyjątek od tej reguły. W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie kształcący się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty, nie muszą uczyć się w polskiej szkole. Oni mogą dokończyć edukację ukraińską online, a ich rodzice nie stracą prawa do 800 plus na dziecko w Polsce.

Waloryzacja 800 plus

Czy w związku z wysoką inflacją jest szansa na podniesienie kwoty 800 zł na dziecko? W 2025 roku 800 plus oraz 300 plus nie będą więc waloryzowane. W planie strukturalno-budżetowym podano, że "utrzymanie nominalnych wartości świadczenia wychowawczego (program Rodzina 800 Plus) oraz świadczeń rodzinnych na stałym poziomie" to jedno z szeregu planowanych działań, które mają pomóc utrzymać deficyt w ryzach.