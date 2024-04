800 plus. Ostatnie godziny na złożenie wniosku

Polacy dostają pisma w sprawie zarobków. Pytają, ile zarabiamy. Wiemy, o co chodzi

800 plus. Co jeśli spóźnimy się z wnioskiem?

Jeśli złożymy w maju świadczenie dostaniemy w czerwcu. W przypadku złożenia wniosku w czerwcu — wypłaty można oczekiwać do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony po 30 czerwca, prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania od czerwca.

Jeśli złożysz wniosek po 30 czerwca, to ZUS przyzna Ci prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złożysz wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia:

urodzenia dziecka,

objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Jeśli złożysz wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, otrzymasz świadczenie od dnia urodzenia dziecka.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od dochodów. Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

800 plus. Po rozwodzie kwota po połowie

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu,

wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,

kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z nich przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Źródło: ZUS

