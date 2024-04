Abonament za korzystanie z przeglądarki Google? Korporacja szykuje się na wielkie zmiany

Niemcy mówią wprost! Budowa CPK to wypowiedzenie wojny

Jak podaje Eska, w raporcie Financial Times można dowiedzieć się, że zaawansowane funkcje wyszukiwania w Google oparte na sztucznej inteligencji mają być dostępne w ramach płatnych subskrypcji firmy (obecne już Gemini Advanced i Google One). Informacje pochodzą ze źródeł "FT" w Google.

Wyszukiwarka "premium" ma dalej wyświetlać reklamy. Podstawowa wyszukiwarka, z której korzysta większość internautów będzie dalej dostępna bezpłatnie. Jedynie "ulepszona" wersja wyszukiwarki z udziałem AI ma być płatna.

Ile będą kosztować nowe usługi? Google One to obecnie pakiet rozszerzający ilość miejsca w chmurze Google i kosztuje 8,99 zł miesięcznie za 100 GB; 13,99 zł miesięcznie za 200 GB i 46,99 zł miesięcznie za 2 TB. Nie wiadomo jednak, w jaki sposób ma być to powiązane z korzystaniem z wyszukiwarki AI.

Natomiast Gemini Advanced, czyli usługa pozwalająca na korzystanie z chatbota Google kosztuje 19,99 dolarów miesięcznie (ok. 79 zł). Dostępna jest jednak darmowa i ogólnodostępna wersja Google Gemini.

Dostosuj się albo giń. AI może wyprzeć standardowe wyszukiwarki

Choć wyszukiwarki internetowe już wykorzystują sztuczną inteligencję, to coraz częściej mówi się o trendzie zastępowania ich przed chatbotami. Według analityków Gartnera, do 2026 roku z tradycyjnych wyszukiwarek może "odpłynąć" nawet 25 proc. użytkowników.

"Tradycyjne" wyszukiwarki wyszukają nam hasło, które w nie wpisujemy, z kolei model AI jest w stanie na podstawie wyszukiwania udzielić konkretnej odpowiedzi na nasze pytanie. Trudno więc się dziwić, że chatboty będą stopniowo wypierać wyszukiwarki. A to może być sporym wyzwaniem dla Google, który kontroluje obecnie 95 proc. rynku wyszukiwarek.

