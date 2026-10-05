Prezes NBP Adam Glapiński podpisał uchwałę, która zwiększa jego premię od października 2026 r.

Jego miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o około 5 tys. zł, do blisko 59 tys. zł.

Roczne zarobki w 2027 roku mogą sięgnąć kwoty 1,8 mln zł.

Podwyżki obejmą także wiceprezesów NBP i członków Rady Polityki Pieniężnej.

W przeszłości prezes tłumaczył wzrost swojej pensji koniecznością podniesienia płac innym pracownikom banku.

Nowa podwyżka dla prezesa NBP. O ile wzrośnie pensja?

To już oficjalna wiadomość. Zgodnie z nową uchwałą zarządu Narodowego Banku Polskiego, pensja prezesa Adama Glapińskiego znowu idzie w górę. Kluczowa zmiana dotyczy automatycznej premii, która jest stałym elementem jego wynagrodzenia. Dotychczas wynosiła ona 130 proc. podstawy, a po zmianach, które wejdą w życie w październiku 2026 roku, wzrośnie do 150 proc.

Mówiąc wprost, to podwyżka o około 5 tys. zł miesięcznie. Podwyżka dla prezesa NBP oznacza, że jego miesięczne zarobki wzrosną z około 54 tys. zł do blisko 59 tys. zł. W skali roku to znacząca kwota. Już w 2025 roku prezes NBP zarobił 1 mln 591 tys. zł. Szacuje się, że w bieżącym, 2026 roku, jego zarobki mogą sięgnąć 1,64 mln zł, a w 2027 roku zbliżyć się nawet do 1,8 mln zł.

Warto dodać, że uchwała, pod którą podpisał się sam Adam Glapiński, podnosi pensje nie tylko jemu. Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć także wiceprezesi i członkowie Rady Polityki Pieniężnej.

Jak liczone są zarobki w NBP?

Żeby zrozumieć, skąd bierze się tak wysoka pensja, trzeba wiedzieć, jak jest ona skonstruowana. Portal wyborcza.biz informuje, że wynagrodzenie prezesa NBP nie jest jedną, stałą kwotą. Składa się z kilku elementów. Podstawą jest tzw. kwota bazowa, która dla najważniejszych osób w państwie wynosi nieco ponad 20 tys. zł miesięcznie. Pensja zasadnicza prezesa to 9-krotność tej kwoty.

Jednak to nie wszystko. Do tej podstawy co miesiąc doliczana jest specjalna premia. I tu jest kluczowa informacja: ta premia jest przyznawana automatycznie, nie zależy od żadnych wyników czy efektów pracy. To właśnie ten mechanizm sprawia, że zarobki w NBP są tak wysokie, a podniesienie procentu premii bezpośrednio przekłada się na znaczną podwyżkę. Dotychczas premia dla prezesa Adama Glapińskiego wynosiła 130 proc. podstawy, a nowa uchwała podnosi ją do 150 proc. To właśnie ta zmiana odpowiada za wzrost miesięcznej pensji o około 5 tys. zł.

Jak prezes NBP tłumaczy swoje wysokie zarobki?

To nie pierwszy raz, kiedy pensja prezesa NBP budzi emocje. Temat jego zarobków wraca regularnie, a sam prof. Glapiński odnosił się do niego już kilkukrotnie. W 2021 roku, na jednej z konferencji prasowych, wydawał się zaskoczony, że jego roczne zarobki przekroczyły milion złotych.

To bardzo dużo. To ogromna suma. Dla mnie to oszałamiające. Pierwszy raz w życiu mi się to zdarzyło – mówił wówczas, dodając, że "całe życie żył skromnie, ubogo, ale szczęśliwie".

Później, w 2024 roku, gdy jego pensja znów wzrosła, tłumaczył to w inny sposób. Podkreślał, że jego wynagrodzenie jest punktem odniesienia dla wszystkich innych pensji w banku. Adam Glapiński argumentował, że cała struktura płac w NBP jest powiązana z jego pensją, a wysokie wynagrodzenie Adama Glapińskiego jest konieczne, by móc podnosić płace innym pracownikom i zatrzymać w banku najlepszych specjalistów.

Staramy się, aby nasi dyrektorzy, eksperci, analitycy zarabiali porównywalnie do innych banków. Żeby nie tracić pracowników – wyjaśniał.

Teraz historia się powtarza. Podwyżka dla prezesa NBP pociągnie za sobą wzrost wynagrodzeń także dla wiceprezesów i członków Rady Polityki Pieniężnej, których pensje są uzależnione właśnie od zarobków kierownictwa banku.

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