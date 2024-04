Jak wyjechać do sanatorium z mężem lub koleżanką? To musisz zrobić

Przy zakupie produktów w sklepach stacjonarnych Biedronki za łączną kwotę min. 500 zł z kartą Moja Biedronka lub aplikacją w dniach:

*od wtorku do czwartku 02.04-04.04 albo

* od czwartku do soboty 4.04-06.04,

klient otrzyma 5 voucherów o wartości 100 zł każdy. Co istotne – zakupy muszą zawierać przynajmniej 10 różnych produktów (posiadających różne numery pod kodem kreskowym). Jeśli w koszyku klienta znajdzie się mniej niż 10 produktów, voucher nie zostanie przyznany. Vouchery będzie można zrealizować przy zakupach za min. 249 zł w wyznaczonych, wskazanych na nich okresach w miesiącach: lipcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2024 r. Klient może tylko raz otrzymać 5 voucherów w jednym z dwóch wskazanych okresów w pierwszym tygodniu kwietnia. Przy promocji obowiązują standardowe wyłączenia, takie jak papierosy, alkohol czy doładowania kart telefonicznych.

Zamrożone ceny w Biedronce

Zakupy w Biedronce to okazja do zaoszczędzenia kasy w domowym budżecie. Zgodnie z obowiązującym prawem, od kwietnia br. powróciła standardowa stawka VAT proc. na wybrane kategorie produktów żywnościowych. Ale klienci Biedronki zapłacą za nie tyle samo co w marcu, ponieważ sieć podjęła decyzję o utrzymaniu w kwietniu cen regularnych ponad 4000 produktów. Wyjątkiem będzie tu przede wszystkim pieczywo, w szczególności pochodzące od małych lokalnych dostawców oraz warzywa i owoce, których ceny zmieniają się na bieżąco ze względu na zależność od sezonu wegetacyjnego.

