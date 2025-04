Wydłużone godziny otwarcia Biedronki przed Wielkanocą – wygoda dla klientów

Z myślą o świątecznych przygotowaniach, Biedronka wydłuża godziny otwarcia sklepów w przedświąteczną niedzielę handlową. To odpowiedź na potrzeby konsumentów w intensywnym okresie przedświątecznym. Dzięki temu, że w niedzielę, 13 kwietnia, ponad 3300 sklepów sieci będzie czynnych aż do godziny 22:00, klienci zyskają więcej czasu na spokojne skompletowanie wszystkich produktów niezbędnych do przygotowania świątecznych potraw i dekoracji. Przedświąteczna niedziela handlowa to idealna okazja, by bez pośpiechu zadbać o wszystkie wielkanocne zakupy.

Jak podkreśla Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny, członek zarządu sieci Biedronka: "W Biedronce doskonale rozumiemy, jak ważne dla naszych klientów są świąteczne przygotowania. Dlatego wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów w przedświąteczną niedzielę handlową, aby zapewnić maksymalny komfort zakupów."

Świąteczne promocje w Biedronce – koszyk pełen okazji

Biedronka przygotowała dla klientów szereg atrakcyjnych ofert promocyjnych, które pomogą przygotować świąteczne potrawy i koszyczek wielkanocny. Do niedzieli 13 kwietnia można skorzystać z wyjątkowych okazji. Olej wyborny 1L (słonecznikowy, rzepakowy, z oliwy z oliwek) dostępny jest w promocji 1+1 gratis (tylko z aplikacją Biedronka), cukier biały 1kg można nabyć za jedyne 1,45 zł (50% taniej przy zakupie 10 sztuk), a wysokiej jakości twaróg sernikowy Delikate aż 50% taniej - za jedyne 4,95 zł. Wszystkie te promocje są dostępne dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka lub aplikacji.

Dla pasjonatów domowych wypieków przygotowano także wyjątkową ofertę na różne rodzaje mąk w promocji 2+1 gratis, a miłośnicy puszystych babek i kruchych mazurków mogą skorzystać z promocji na Margarynę Tortową w ofercie 2+2 gratis, dostępną za jedyne 1,30 zł za sztukę (limit 8 opakowań na Kartę MB).

Większość osób nie wyobraża sobie wielkanocnego stołu bez tradycyjnych mięs czy wędlin, dlatego Biedronka przygotowała wyjątkowe oferty na te niezbędne produkty. Dla posiadaczy aplikacji lub karty Moja Biedronka kiełbasa biała z szynki Kraina Wędlin 500g dostępna jest w promocji 1+1 gratis, kiełbasa Żywiecka Kraina Wędlin (600g) w cenie 10,99 zł (przy zakupie dwóch sztuk, druga tańsza o 82%), a karkówka wieprzowa bez kości pakowana za 11,99 zł/kg (47% taniej). W ofercie znajdują się również wszystkie mrożone niepanierowane ryby i śledzie Marinero (drugi produkt 50% taniej przy zakupie dwóch), a także konserwy mięsne i rybne w promocji 3+1 gratis (limit dzienny 8 produktów z kartą MB lub aplikacją).

Warto zwrócić także uwagę na Majonez Winiary 36% taniej w cenie 6,99 zł oraz majonez delikatesowy Madero w promocji 1+1 gratis z kartą lub aplikacją Moja Biedronka (limit dzienny 3 sztuki na kartę). Dodatkowo, wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka dostępne są w promocji, gdzie drugi produkt jest tańszy o 50% z kartą lub aplikacją.

Wielkanoc to również czas słodkich upominków i niespodzianek. Z myślą o tym Biedronka przygotowała atrakcyjne promocje na czekoladowe przysmaki. Słodycze z wielkanocnej linii Magnetic dostępne są w promocji 2+2 gratis.

Z aplikacją lub kartą Moja Biedronka można nabyć Ptasie mleczko E.Wedel w supercenie 9,99 zł przy zakupie 2 op. lub 9,49 zł przy zakupie 3 op., wszystkie czekolady Milka Alpine Milk (250g-300g) w promocji 1+1 gratis, a także produkty Lindt, w tym urocze czekoladowe zajączki wielkanocne, w promocji 2+1 gratis (limit dzienny 6 produktów). Te słodkie przysmaki będą doskonałe jako dodatek do świątecznych koszyczków lub upominek od wielkanocnego zajączka.

Wielkanocny wystrój domu w Biedronce – stwórz świąteczną atmosferę

By zadbać o świąteczną atmosferę i piękny wystrój wielkanocnego stołu, Biedronka przygotowała również bogatą kolekcję dekoracji w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Do niedzieli 13 kwietnia w sklepach można znaleźć eleganckie bukiety sztucznych kwiatów od 12,99 zł, urocze ceramiczne zajączki w cenie 9,99zł i inne świąteczne ozdoby oraz akcesoria już od 4,99 zł. W ofercie znajdują się również tradycyjne koszyczki wielkanocne z ozdobną wyściółką w różnych wzorach i kolorach za 14,99 zł oraz nastrojowe LED ozdoby wielkanocne w cenie 24,99 zł.

Dokładne godziny otwarcia poszczególnych sklepów można sprawdzić w komunikacie na drzwiach sklepu, w aplikacji Moja Biedronka na stronie www.biedronka.pl/pl/sklepy.