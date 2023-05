i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Promocje w Biedronce

Biedronka rozdaje 300 zł! Zobacz, jak je zdobyć?

Sobota 20 maja 2023 to dzień wyjątkowych promocji w Biedronce. Tylko dziś kupując ekspres do kawy Delta Q otrzymasz vouchery o wartości ekspresu, do wykorzystania na kolejne zakupy we wszystkich sklepach sieci. Można dostać aż 300 zł. Sprawdź, jak skorzystać z promocji!