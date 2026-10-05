Bon senioralny. Rząd podał nowe dane. "Obejmie ponad 18 tys. osób"

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-05 16:30

Rusza nowy program społeczny rządu Donalda Tuska – bon senioralny. Już w czwartym kwartale tego roku wsparcie w formie usług opiekuńczych ma otrzymać ponad 18 tys. osób. To znacznie więcej, niż zakładały wcześniejsze, roczne szacunki. Na pomoc dla seniorów rząd przeznaczy 1 mld zł w trzy lata.

Minister Marzena Okła-Drewnowicz na tle tłumu. O nowych danych dotyczących bonu senioralnego przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Piotr Stańczak Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej.
  • Wielkie zainteresowanie bonem senioralnym. Rząd podał nowe dane.
  • Czym jest bon senioralny i kto może z niego skorzystać?
  • Ile pieniędzy rząd przeznaczy na pomoc dla seniorów?
  • Bon ma ożywić rynek usług opiekuńczych.

Wielkie zainteresowanie bonem senioralnym

Zainteresowanie programem rządu Tuska wstępne oczekiwania. Jak poinformowała w Kielcach sekretarz stanu w KPRM Marzena Okła-Drewnowicz, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez samorządy, bonem senioralnym w samym czwartym kwartale 2026 roku może zostać objętych ponad 18 tysięcy osób. To naprawdę dobry początek, zwłaszcza że wcześniejsze rządowe szacunki mówiły o około 20 tysiącach beneficjentów, ale w skali całego roku.

Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej podkreśliła, że program ma ruszyć lada moment. Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające to rozwiązanie weszło w życie 30 września 2026 roku. Nowe dane pokazują, jak bardzo potrzebne jest tego typu wsparcie.

Wierzę w to, że bon senioralny będzie kołem zamachowym dla rozwoju rynku usług opiekuńczych. Tą usługą wsparcia, wychodzimy poza pomoc społeczną – powiedziała podczas briefingu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Marzena Okła-Drewnowicz.

Czym jest bon senioralny i kto może z niego skorzystać?

Bon senioralny to bezpłatne usługi wsparcia dla osób starszych, które są świadczone bezpośrednio w ich domach. Program organizują gminy, które mogą realizować go samodzielnie lub zlecać firmom zewnętrznym i organizacjom pozarządowym. Celem jest zapewnienie podstawowej pomocy w codziennych czynnościach.

Wsparcie może obejmować na przykład pomoc w zrobieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu higieny, a także w poruszaniu się czy umawianiu wizyt u lekarza. Co ważne, zakres pomocy będzie zawsze dostosowany do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.

Zgodnie z założeniami rządu Donalda Tuska, z bonu senioralnego będą mogły skorzystać osoby po 65. roku życia, których średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 3410 zł. Aby otrzymać wsparcie, senior musi złożyć wniosek w swojej gminie. Urzędnicy sprawdzą jego sytuację i określą, jakiej pomocy potrzebuje. Decyzja ma zapaść w ciągu 30 dni.

Ile pieniędzy rząd przeznaczy na pomoc dla seniorów?

Program ma być w całości finansowany z budżetu państwa, co oznacza, że ani senior, ani jego rodzina nie poniosą żadnych kosztów. Rząd zaplanował na ten cel konkretne środki na najbliższe lata.

Na sam czwarty kwartał 2026 roku w budżecie państwa zabezpieczono 100 mln zł, a łączny budżet pierwszej, trzyletniej edycji programu bon senioralny 2026 wynosi 1 mld zł. W kolejnych latach kwoty będą rosły: w 2027 roku na pomoc dla seniorów przeznaczonych zostanie 400 mln zł, a w 2028 roku – 500 mln zł. Finansowanie programu zaplanowano aż do 2035 roku.

Bon ma ożywić rynek usług opiekuńczych

Jak podkreślała Marzena Okła-Drewnowicz, program ma dwa cele. Pierwszy to oczywiście bezpośrednia pomoc dla seniorów, ale drugi jest równie ważny – stworzenie i pobudzenie lokalnego rynku usług opiekuńczych. Szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie do tej pory brakowało takiej oferty.

Program skierowano między innymi do gmin, w których publiczne usługi opiekuńcze nie były dotąd świadczone wcale albo korzystało z nich nie więcej niż 10 osób. Takich samorządów jest w Polsce około 45 proc. Wiceminister zachęcała, by w realizację programu włączały się lokalne organizacje, na przykład koła gospodyń wiejskich.

Dobrym przykładem jest województwo świętokrzyskie, które jest najstarszym demograficznie regionem w kraju. Jak poinformował wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, zapotrzebowanie zgłosiło tam 56 samorządów, a do regionu trafi blisko 8 mln zł, co pozwoli objąć opieką około 1300 seniorów. Co ciekawe, aż 10 z tych gmin wcześniej w ogóle nie organizowało usług opiekuńczych.

Z usług wsparcia będą korzystały w sposób pośredni całe rodziny, bo przecież coraz trudniej jest pogodzić pracę z obowiązkami rodzinnymi wobec tych najstarszych, bliskich nam osób. Dlatego to jest usługa, która ma nam pomóc w tej solidarności międzypokoleniowej – podsumowała Okła-Drewnowicz.

Prof. Marta Podhorecka o potrzebach seniorów w ochronie zdrowia. "Bon zapewni opiekę w domu"

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