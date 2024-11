Ceny prądu w Polsce wyższe niż w Niemczech, czy Szwajcarii. Dramatyczna sytuacja

Jak jest czynny McDonald's we Wszystkich Świętych? Godziny otwarcia McDonald’s

Ceny prądu w Polsce najwyższe w Europie. Powodem przestarzała energetyka i unijne przepisy

Jak podaje Business Insider w oparciu o dane Europejskiej Sieci Operatorów Przesyłowych, w przeliczeniu na euro średnia dzienna cena za MWh w Polsce wynosi 129 euro i jest najwyższa w Europie. W Niemczech cena wynosi 101,7 euro/MWh, w Szwajcarii 105,7 euro/MWh, we Francji 65,1 euro/MWh, a w Norwegii 37 euro/MWh. Skąd takie ceny i dysproporcje?

W Polsce najdroższym źródłem energii jest ta produkowania z mocy węglowych, która w teorii jest tania, w praktyce z racji na konieczność wykupu przez elektrownie prawa do emisji CO2. Jak pisze Business Insider, koszty emisji dwutlenku węgla dokładają do ceny prądu ok. 93 zł, co stanowi 18 proc. ceny prądu przy 100 procentowej sprawności bloków. A jak wskazuje Business Insider w starych blokach o sprawności poniżej 40 proc., jak np. w Elektrowni Dolna Odra, koszty emisji mogą stanowić nawet połowę ceny sprzedawanej energii.

Polska jest skazana na węgiel, jeszcze przez wiele lat będziemy płacili wysokie rachunki

Jak czytamy do 25 października wyprodukowano w Polsce aż 52,1 proc. energii z węgla (20,1 proc. z brunatnego i 32 proc. z kamiennego). Co więcej we wrześniu 2024 roku po raz pierwszy w historii węgiel nie stanowił przynajmniej 50 proc. wyprodukowanej w Polsce energii.

Pomógł w tym coraz większy udział Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), który dobił we wrześniu do 32,3 proc. na co składało 17,5 proc. z wiatraków i 13,5 proc. z fotowoltaiki. Pozostałe procenty miksu energetycznego zapełnił gaz z 11,9 proc. udziału oraz biomasa z 1,9 proc. udziału.

Oczywiście wciąż w miksie energetycznym w Polsce nie ma mocy jądrowych, bo takowych nie posiadamy, a planowane uruchomienie pierwszej jeszcze poczekamy. Jak powiedziała niedawno Minister przemysłu Marzena Czarnecka, pierwsza elektrownia jądrowa ruszy dopiero około 2040 roku, więc do tego czasu jesteśmy skazani na moce węglowe i płacenie od nich wysokich podatków. Jedyne co możemy zrobić, to przynajmniej częściowo kompensować je wykorzystaniem OZE.