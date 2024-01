Chipsy Lay’s zniknęły z Biedronki. Trwają negocjacje

QUIZ PRL: Kto wtedy do szkoły chodził, musi to pamiętać! Podejmiesz wyzwanie?

Biedronka: znikające chipsy Lay's

Portal Spożywczy po informacji od czytelników, że w Biedronce nie ma chipsów Lay's, sprawdził to w kilku warszawskich placówkach i okazało się to prawdą. Jak dowiedział się serwis od obsługi jednego ze sklepów, Lay'sów, produkowanych przez koncern PepsiCo, w ofercie nie ma co najmniej od jesieni 2023 roku.

O komentarz w tej sprawie redakcja poprosiła biuro prasowe Biedronki. W odpowiedzi udzielonej redakcji Portalu Spożywczego sieć potwierdza, że trwają negocjacje z PepsiCo:

- "Do czasu zakończenia trwających negocjacji pomiędzy siecią Biedronka a PepsiCo nie komentujemy ich wyniku. Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące warunków handlowych współpracy" – odpowiedziała Biedronka.

To nie pierwszy taki przypadek

W ostatnich dwóch latach chipsy Lay's w Biedronce pojawiają się i znikają. O wycofaniu chipsów tej marki po raz pierwszy mówiło się na początku 2022 roku. Jak poinformowała wtedy Biedronka, był to "efekt renegocjacji warunków współpracy". Całe oświadczenie ma niemal identyczne brzmienie jak to, które portalspozywczy.pl otrzymał od biura prasowego Biedronki kilka dni temu. Lay’sy pojawiły się w Biedronce w grudniu 2022, ale szybko zniknęły ze sklepowych półek.

Carrefour też nie może się dogadać z PepsiCo

Biedronka nie jest jedyną siecią handlową, która prowadzi negocjacje z PepsiCo i rezygnuje z produktów koncernu. Carrefour poinformował , że nie będzie już sprzedawać we Francji produktów PepsiCo, takich jak Pepsi, chipsy Lay's i 7up, ponieważ stały się one zbyt drogie.

Od 4 stycznia 2024 r. na półkach z produktami PepsiCo w sklepach Carrefour we Francji została umieszczona informacja: „Nie sprzedajemy już tej marki ze względu na niedopuszczalne podwyżki cen” – powiedział rzecznik francuskiego sprzedawcy cytowany przez Reutersa. Napoje i przekąski będą też znikać z polskich supermarketów Carrefour. Jeszcze nie wiadomo, jakie konkretne produkty nie będą już w sprzedaży.

