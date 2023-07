Co zrobić, gdy bankomat “połknie” kartę? Jak postępować krok po kroku?

Zmiany w 500 plus dla seniorów. Kto zyska, a kto straci w przyszłym roku?

Czy odzyskamy naszą kartę?

Na szczęście w dzisiejszych czasach dostęp do pieniędzy zapewniają nam różne nowinki technologiczne, nie tylko karta płatnicza, którą również wypłacamy pieniądze z bankomatu. Ale jeśli już przydarzy nam się taka nieprzyjemna przygoda, na bankomacie należy poszukać specjalnej naklejki z numerem telefonu do obsługi klienta, gdzie możemy zgłosić zatrzymanie karty. Następnym krokiem jest zastrzeżenie karty i wnioskowanie o nową. Jeśli nie zastrzeżesz karty, to ewentualna strata środków pozostaje po stronie klienta.

Dobrym rozwiązaniem jest zapamiętanie ogólnego numeru: (+ 48) 828 828 828, uruchomionego przez Związek Banków Polskich. Jest to tzw. System Zastrzegania Kart, który działa 24h i 7 dni w tygodniu.

Kiedyś karty były odsyłane na adres domowy w ciągu jednego dnia lub można było odebrać ją w wybranej placówce. Ze względów bezpieczeństwa regułą w bankach jest niszczenie takich kart, m.in. w trakcie zawieszenia się systemu bankomatu bądź jego wyłączenia, wszystkie plastiki są niszczone w trakcie naprawy po to, aby później nie dostały się do niepowołanych osób.

Następnym krokiem, który powinniśmy wykonać jest sprawdzenie stanu konta. Z reguły każdy ma dostęp do bankowości elektronicznej, zatem bez trudu zrobimy to na naszym telefonie. Jeśli z konta pobrano sumę, którą chciałeś wybrać z bankomatu, to natychmiast wyjaśnij sprawę, poproś o sprawdzenie monitoringu i walcz o swoją własność.

W zależności od banku, wydanie nowej karty może potrwać nawet do dwóch tygodni.

