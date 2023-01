i Autor: pixabay

Rynek mieszkaniowy

Koniec z patodeweloperką. Jaśniejsze mieszkania, intymne balkony i większe odległości

Zwiększenie minimalnej odległości budynków od granicy działki do 6 metrów, minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi ma wynosić 3 godziny, eliminacja budowy tzw. mikroapartamentów na wynajem, czyli lokali o niskim metrażu przeznaczonych na krótkotrwały wynajem, ograniczenie „betonozy”, bardziej ciche mieszkania czy niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy to kluczowe zmiany, które przewidują zmiany w ustawie Prawo budowlane i w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które zaprezentował resort Rozwoju i Technologii.